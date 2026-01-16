Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

Στη Σιγκαπούρη, η μηχανική τόλμησε να κοιτάξει το κενό από τα 200 μέτρα και να χαμογελάσει. Το αποτέλεσμα είναι εμβληματικό.

Το Marina Bay Sands δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αρχιτεκτονικό statement. Τρεις κεκλιμένοι πύργοι, διαφορετικοί μεταξύ τους, που στηρίζουν στην κορυφή τους μια τεράστια εναέρια πλατφόρμα μήκους περίπου 340 μέτρων. Ένα αρχιτεκτονικό «αν γίνεται», που τελικά... έγινε!

Εκεί ψηλά, περίπου 200 μέτρα πάνω από το έδαφος, βρίσκεται το SkyPark. Κήποι, εστιατόρια, παρατηρητήρια και φυσικά η πιο πολυφωτογραφημένη πισίνα infinity στον πλανήτη. Όλα μαζί ζυγίζουν περίπου 7.000 τόνους, φορτίο που δεν μοιράζεται ισότιμα αλλά κατανέμεται στρατηγικά στους τρεις πύργους.

Και εδώ αρχίζει το πραγματικό ενδιαφέρον

Η πλατφόρμα δεν είναι «δεμένη» και με τους τρεις πύργους ταυτόχρονα. Στηρίζεται ουσιαστικά στους δύο, ενώ ο τρίτος συνδέεται μέσω ειδικών αρμών ολίσθησης, ώστε να μπορεί να ακολουθεί τις μικρομετακινήσεις της κατασκευής. Γιατί ναι, το κτίριο κινείται. Σε ζεστές ημέρες, το SkyPark μπορεί να μετατοπιστεί μερικά εκατοστά. Ανεπαίσθητα για τον επισκέπτη, κρίσιμα όμως για τη στατική ισορροπία.

Όταν οι πύργοι δεν είναι ίδιοι

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που κλήθηκαν να λύσουν οι μηχανικοί ήταν ότι οι τρεις πύργοι δεν είναι ούτε κατακόρυφοι ούτε γεωμετρικά όμοιοι. Έχουν διαφορετικές κλίσεις και δομές, κάτι που δημιουργεί ασύμμετρες κατανομές φορτίων και έντονες στρεπτικές τάσεις.

Η λύση ήρθε με σκυρόδεμα υψηλής αντοχής, ενισχυμένους πυρήνες και έναν σχεδιασμό που επιτρέπει στο κτίριο να «δουλεύει» αντί να αντιστέκεται βίαια στις δυνάμεις.

Και μετά υπάρχει η πισίνα

Η πισίνα στην κορυφή δεν είναι απλώς διακοσμητική. Περιέχει εκατοντάδες τόνους νερού, το οποίο κινείται. Αυτό σημαίνει δυναμικά φορτία, μεταβολές βάρους και ανάγκη για συνεχή εξισορρόπηση. Για τον λόγο αυτό σχεδιάστηκε ειδικό σύστημα απόσβεσης και βοηθητικές δεξαμενές που ανακατανέμουν το νερό, αποτρέποντας επικίνδυνες συγκεντρώσεις φορτίου.

Το Marina Bay Sands δεν προσπαθεί να νικήσει τη φυσική. Τη σέβεται, τη μελετά και τελικά συνεργάζεται μαζί της. Και κάπως έτσι, ο ίλιγγος γίνεται αξιοθέατο.

