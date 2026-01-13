Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης για τα 11 εκατ. ευρώ

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του Τζόκερ την Τρίτη (13/01) που μοίραζε πάνω από 11 εκατ. ευρώ. Οι αριθμοί που κληρώθηκαν.

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/01) η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 3013 είναι: 8, 10, 13, 18, 28 και αριθμός Τζόκερ το 7.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται ενόψει της κλήρωσης της Πέμπτης, καθώς το ποσό μεταφέρεται και αναμένεται να περάσει τα 12,5 εκατομμύρια. Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.

Πώς καταβάλλονται τα κέρδη

Στην πρώτη κατηγορία (5+1), το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών, εφόσον υπάρξουν. Στη δεύτερη κατηγορία (5 σωστοί αριθμοί), το έπαθλο έχει καθοριστεί στα 100.000 ευρώ μικτά ανά νικητή, με ανώτατο συνολικό όριο καταβολής τα 2 εκατ. ευρώ.

Αν οι νικητές της δεύτερης κατηγορίας είναι έως 20, λαμβάνουν ο καθένας το πλήρες ποσό. Σε περίπτωση που ξεπεράσουν τους 20, το συνολικό ποσό των 2 εκατ. ευρώ μοιράζεται ισόποσα. Ενδεικτικά, με 25 νικητές, το έπαθλο διαμορφώνεται στα 80.000 ευρώ μικτά ανά δελτίο.

Οι αλλαγές στα έπαθλα

Μετά και την αύξηση της τιμής της στήλης, το ελάχιστο ποσό του τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία ξεκινά πλέον από 1 εκατ. ευρώ μικτά, αντί για 600.000 ευρώ που ίσχυε παλαιότερα. Παράλληλα, η δεύτερη κατηγορία παραμένει σταθερά στα 100.000 ευρώ μικτά ανά νικητή, με το προβλεπόμενο ανώτατο όριο.

Η κλήρωση της Τρίτης (13/1)

