Μια Magic βιογραφία!

Το Gazzetta διάβασε το βιβλίο «Μάτζικ» (MVPublications), τη βιογραφία του Μάτζικ Τζόνσον.

Ας ξεκινήσουμε με την παραδοχή που λέει ότι «κανένας βίος δεν είναι τέλειος και κανένας δεν είναι ατελείωτος». Κρατήστε αυτό ως βάση και μετά πιάστε την πένα, την έρευνα, τις συνεντεύξεις, τις δηλώσεις τρίτων και ό,τι άλλο χρειάζεται μια βιογραφία. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση αρκεί το όνομα του βιογραφούμενου για να καταλάβεις και, κυρίως, να δεις τα πάντα! Εντάξει, αυτή είναι η συναισθηματική προσέγγιση που θα την κατανοήσουν αυτοί που είδαν, έζησαν, το πρόσωπο που βιογραφείται. Οι νεότεροι και αυτοί που αρκούνται στην εικόνα, πώς θα πειστούν να γυρίσουν τις σελίδες του βιβλίου, τη σελίδες της ζωής του άλλου;

Τα προηγούμενα ερωτήματα βρίσκουν απάντηση στην αντικειμενική και δίκαιη ματιά του συγγραφέα που πλησιάζει και θέλει να καταλάβει το πρόσωπο και τον άνθρωπο πίσω απ’ αυτό. Αν, λοιπόν, γράψουμε τη λέξη Μάτζικ, έτσι όπως είναι, χωρίς εισαγωγικά, πολλοί θα καταλάβουν σε ποιον αναφερόμαστε. Μετά από λίγο, αναζητώντας το όνομα στη γνωστή μηχανή και βλέποντας τι έκανε στη γνωστή πλατφόρμα αναπαραγωγής βίντεο, μαθαίνουν όλοι ποιος και τι ήταν. Και εδώ μπαίνει η τελεία; Όχι βέβαια! Για να γράψεις τη βιογραφία του Μάτζικ Τζόνσον πρέπει να αντέξεις το λαμπερό του χαμόγελο, τη φήμη, τον πλούτο και τη larger than life περσόνα του. Ο Roland Lazenby έκανε αυτό ακριβώς και μας έδωσε το συναρπαστικό βιβλίο «Μάτζικ» (MVPublications).

«A Kind of Magic»



Την ώρα που διάβαζα το βιβλίο στο μυαλό μου «έπαιζε» το μουσικό κομμάτι «A Kind of Magic», των «Queen». Τελείωνε μια ενότητα και αμέσως ερχόταν η μουσική, οι εικόνες, τα όσα είδαμε στο παρκέ απ’ αυτόν τον ανεπανάληπτο παίκτη. Η αναφορά στη μουσική δεν είναι τυχαία και θα καταλάβετε γιατί η βιογραφία του Lazenby είναι ολοκληρωτική. Ο Μάτζικ είχε (και προφανώς έχει) μεγάλη αγάπη γι’ αυτή την τέχνη ψυχαγωγίας, διασκέδασης. Με κάθε ευκαιρία τραγουδούσε (κι ας μην είχε καλή φωνή), έβαζε το ραδιοκασετόφωνο να παίζει στα αποδυτήρια και στο λεωφορείο της ομάδας… Φυσικά αυτό ήταν μόνο μια μικρή πτυχή της ζωής και της προσωπικότητάς του. Ε, ο βιογράφος του δεν άφησε τίποτα απ’ έξω. Όλα είναι εδώ, όλα αμερόληπτα και ανεπηρέαστα γραμμένα, δοσμένα.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος και πολυβραβευμένος συγγραφέας, βλέπει και γράφει πίσω από τη «μαγεία» του εν λόγω κυρίου. Μια βιογραφία δεν μπορεί να είναι αγιογραφία και δεν μπορεί να μην είναι αδιαμφισβήτητο ντοκουμέντο. Ο Lazenby εκπληρώνει και τα δύο απαιτούμενα γιατί πολύ απλά κάνει αληθινή δημοσιογραφική δουλειά. Η έρευνά του για την πορεία του Μάτζικ είναι αξιοθαύμαστη. Το σημείο μηδέν δεν είναι η γέννησή του, αλλά όσα προηγήθηκαν αυτής από την οικογένειά του, από τους παππούδες και τους άλλους προγόνους του. Ένας αφροαμερικανός στις ΗΠΑ ποτέ δεν είχε εύκολη ζωή και πάντα χρειαζόταν να αποδεικνύει κάτι παραπάνω. Αυτό έκαναν ο πατέρας, η μητέρα του και όλοι όσοι προηγήθηκαν του ίδιου. Σκλάβοι, σκληρά εργαζόμενοι και πάντα στο περιθώριο. Εκεί είναι οι ρίζες και του Μάτζικ Τζόνσον. Ο Lazenby όχι μόνο τις βρήκε, αλλά τις φώτισε και τις ενέταξε αρμονικά και ουσιαστικά στην αφήγηση της ζωής του πρώην Λέικερ. Άρα, σε αυτό το βιβλίο έχουμε τον Μάτζικ από Α ως το Ω.

Τίποτα δεν μένει εκτός αφήγησης



Ο Lazenby λειτουργεί ως ικανός μιμητής του παίκτη Μάτζικ Τζόνσον. Τι σημαίνει αυτό; Ελέγχει τον ρυθμό και τις μεταπτώσεις, ανακατευθύνσεις της ζωής του προσώπου για το οποίο γράφει. Με απλό τρόπο και με αμεσότητα που πηγάζει από το αληθινό ενδιαφέρον του βιογράφου για τον Τζόνσον, δημιουργείται το πορτρέτο ενός ανθρώπου που έζησε έντονα, πέτυχε πάρα πολλά, προσωπικά, συλλογικά, και έκανε μεγάλα λάθη.

Στο «Μάτζικ» δεν μένει τίποτα εκτός αφήγησης. Ό,τι έκανε, άμεσα ή έμμεσα, ο Μάτζικ είναι γραμμένο εδώ. Η συμβολή του στην επίλυση έμφυλων διαφορών στο σχολείο. Η επιρροή των γονιών του και η προσπάθειά του να τους τιμά και να τους ακούει. Η μετακίνησή του από φόργουορντ σε πλέι μέικερ. Το αποτύπωμά του στη ανανέωση του ενδιαφέροντος για το NCAA (σ.σ κολεγιακό μπάσκετ) και το ΝΒΑ. Η ακόρεστη, δίχως προφυλάξεις, σεξουαλική του ζωή που τον έκανε φορέα του HIV. Η προσβλητική στάση απέναντι στη γυναίκα του, η οποία τον βοήθησε να αντέξει τις μεγάλες δυσκολίες της υγείας του. Οι σχέσεις του με τους Μάικλ Τζόρνταν, Λάρι Μπερντ, Αϊζέια Τόμας. Η πατρική σύνδεση με τον πάλαι ποτέ ιδιοκτήτη των Λέικερς Τζέρι Μπας. Η δίψα του για αγωνιστική και επιχειρηματική επιτυχία… Ο Lazenby έχει συγκεντρώσει τα πάντα γύρω από τον βίο του Μάτζικ και τα έχει οργανώσει με τέτοιο τρόπο που κάνει την ανάγνωση απολαυστική εμπειρία. Δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία στο βιβλίο και όμως το διαβάζεις σαν βλέπεις κινηματογραφική εμπειρία. Αυτή η προσεγμένη έκδοση των «MVPublications» διαθέτει την ουσιαστική μετάφραση του Δημήτρη Πετρίδη.

*Το βιβλίο το βρίσκεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία και ΕΔΩ

