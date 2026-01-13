Το «Σύνδρομο της Αβάνας»: Πρώην Ελληνοαμερικανός πράκτορας της CIA αποκάλυψε τι παράξενο του συνέβη

Παράξενα συμπτώματα του «Συνδρόμου της Αβάνας» αναφέρονται από πρώην αξιωματικό της CIA, καθώς η κυβέρνηση των ξεκινά έρευνα για την πάθηση.

Ένας πρώην Ελληνοαμερικανός εργαζόμενος της CIA αποκάλυψε τις εξουθενωτικές επιπτώσεις του «Συνδρόμου της Αβάνας», ενός ασυνήθιστου φαινομένου που έχει αναφερθεί από χιλιάδες Αμερικανούς διπλωμάτες.

Γνωστό και ως ανώμαλο περιστατικό υγείας (Anomalous Health Incidents-AHIs), το σύνδρομο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κούβα το 2016 και μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, παρόμοια περιστατικά είχαν αναφερθεί παγκοσμίως, σε χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Αυστραλία και η Κολομβία, μεταξύ άλλων.

Αν και δεν έχει αναγνωριστεί ως επίσημο πρόβλημα υγείας, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει νέα έρευνα για την προέλευση της μυστηριώδους αυτής κατάστασης. Στο παρελθόν, αφού πολλοί απέδωσαν την ευθύνη στη Ρωσία, έρευνες του FBI κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των περιστατικών ήταν «απίθανο» να προκλήθηκε από ξένη αντίπαλη δύναμη.

Μια άλλη έρευνα κατέληξε στο ότι το «Σύνδρομο της Αβάνας» ήταν «μαζική ψυχογενής ασθένεια».

Η μυστηριώδης συσκευή που δίνει απαντήσεις

Ωστόσο, πρόσφατα, το υπουργείο Άμυνας φέρεται να πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα, δοκιμάζοντας μια συσκευή που αγοράστηκε κρυφά από τις έρευνες της Εσωτερικής Ασφάλειας που ορισμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να συνδεθεί με το σύνδρομο, αναφέρει το CNN.

Η συσκευή, η οποία κοστίζει «οκταψήφιο ποσό», εκπέμπει παλμικά ραδιοκύματα και περιέχει ρωσικά εξαρτήματα, αν και δεν είναι εξ ολοκλήρου ρωσικής κατασκευής. Είναι φορητή ώστε να χωρά σε σακίδιο πλάτης, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για το πώς μια τέτοια τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κρυφά.

Παρότι η συσκευή βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και η σύνδεσή της με τις ανεξήγητες ασθένειες παραμένει αντικείμενο διαφωνίας εντός της κυβέρνησης, η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το αν το «Σύνδρομο της Αβάνας» θα μπορούσε να προκαλείται από ενεργειακό όπλο.

Η εμπειρία ενός Ελληνοαμερικανού πράκτορα

Είτε πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια είτε όχι, χιλιάδες άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την ασθένεια, με τον Marc Polymeropoulos, πρώην εργαζόμενο της CIA επί 26 χρόνια, να μιλά για τη συγκλονιστική εμπειρία του σε δοκίμιο που δημοσίευσε το 2024 στο The Insider.

Ο αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών είχε εργαστεί στο παρελθόν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, όμως στο πρώτο του επαγγελματικό ταξίδι στη Μόσχα της Ρωσίας, τον Δεκέμβριο του 2017, αρρώστησε. Ο Polymeropoulos ξύπνησε απότομα μέσα στη νύχτα, ενώ διέμενε σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

«Το δωμάτιο γύριζε, ο ίλιγγος δεν σταματούσε και είχα εμβοές, ένα τρομερό βουητό στα αυτιά», εξήγησε. «Δεν μπορούσα να σηκωθώ χωρίς να πέσω στο πάτωμα. Ένιωθα ότι θα κάνω εμετό και θα λιποθυμήσω ταυτόχρονα. Ήταν τρομακτικό και βρισκόμουν σε σοβαρή κατάσταση».

Αν και η ζάλη τελικά υποχώρησε, λίγες ημέρες αργότερα υπέστη ένα ακόμη τρομερό επεισόδιο σε ένα φημισμένο εστιατόριο της Μόσχας, γνωστό στη ρωσική ελίτ. «Πέρασα σχεδόν ολόκληρες τις τελευταίες 36 ώρες του ταξιδιού κλεισμένος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου στη Μόσχα, αναρωτώμενος τι στο καλό μου συνέβαινε», θυμάται.

Τα συμπτώματα

Αφού επέστρεψε αεροπορικώς στις ΗΠΑ, ξεκίνησε μια μακρά προσπάθεια να καταλάβει τι ακριβώς του συνέβαινε, οι εξουθενωτικοί πονοκέφαλοι συνέχιζαν ασταμάτητα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και υπέφερε από χρόνιο πόνο.

Μέχρι τον Απρίλιο του 2018, ο Polymeropoulos είχε αναπτύξει νοητική θολούρα και προβλήματα όρασης σε μεγάλες αποστάσεις τόσο σοβαρά που κατά καιρούς δεν μπορούσε να οδηγήσει, ενώ τα προβλήματα υγείας τον οδήγησαν σε κατάθλιψη και έντονο άγχος, σε σημείο που δυσκολευόταν να κοιμηθεί και να φάει. Αργότερα υπέφερε από αϋπνία και σοβαρή υπνική άπνοια, κατά την οποία η αναπνοή σταματά και ξεκινά επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η διάγνωση

Έπειτα από χρόνια αναζήτησης ιατρικής φροντίδας, ο Polymeropoulos διαγνώστηκε επίσημα στο Εθνικό Κέντρο Αριστείας NICoE του Στρατιωτικού Ιατρικού Κέντρου Walter Reed με ήπια τραυματική εγκεφαλική κάκωση (TBI), σοβαρή υπνική άπνοια, αγχώδη διαταραχή, αϋπνία, αυχενικό (τραχηλικό) πόνο και κεφαλαλγίες αυχενικής προέλευσης, καθώς και ινιακή νευραλγία (έντονους πονοκεφάλους).

Ο κάτοικος της Βόρειας Βιρτζίνια αναφέρει ότι το NICoE σημείωσε πως η ήπια τραυματική εγκεφαλική κάκωση προκλήθηκε από «εξωτερικό γεγονός έκθεσης». Σχολιάζοντας τις πρόσφατες αναφορές ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δοκιμάζει μια συσκευή που ενδέχεται να συνδέεται με το «Σύνδρομο της Αβάνας», ο Polymeropoulos δήλωσε στο CNN: «Αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει πράγματι εντοπίσει τέτοιες συσκευές, τότε η CIA οφείλει σε όλα τα θύματα μια γαμ... τεράστια και δημόσια συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετώπισαν σαν παρίες».

