«Φράκαρε» η πλατφόρμα για νέες ταυτότητες: Σπάνια τα διαθέσιμα ραντεβού ως το καλοκαίρι

Η ψηφιακή πλατφόρμα για την έκδοση νέων ταυτοτήτων στην Ελλάδα παρουσιάζει έλλειψη διαθέσιμων ραντεβού. Οι πρώτες ημερομηνίες στην Αττική φτάνουν τον Ιούλιο του 2026.

Η ψηφιακή πλατφόρμα για την έκδοση νέων ταυτοτήτων στην Ελλάδα παρουσιάζει έλλειψη διαθέσιμων ραντεβού. Οι πρώτες ημερομηνίες στην Αττική φτάνουν τον Ιούλιο του 2026, ενώ το παλιό δελτίο παύει να ισχύει ως ταξιδιωτικό από 6 Αυγούστου 2026.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας «φράκαρε», καθώς τα διαθέσιμα ραντεβού σε όλη τη χώρα είναι πλέον δυσεύρετα, ιδιαίτερα στην Αττική. Οι πολίτες που θέλουν να εκδώσουν νέα ταυτότητα πρέπει να κλείσουν ραντεβού αποκλειστικά ψηφιακά και στη συνέχεια να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή έκδοσης, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, τα πρώτα διαθέσιμα ραντεβού στην Αττική είναι πιθανό να δοθούν τον Ιούλιο του 2026, ενώ η εικόνα είναι αντίστοιχη και σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Κρίσιμη ημερομηνία είναι η 6η Αυγούστου 2026, καθώς τότε το παλιό δελτίο παύει να ισχύει ως ταξιδιωτικό έγγραφο.

Τι χρειάζεται για την έκδοση νέας ταυτότητας

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Μπορεί να ληφθεί απευθείας στην Αρχή έκδοσης ή από πιστοποιημένο φωτογράφο.

Ο πολίτης συνδέει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του μέσω της εφαρμογής myPhoto και εξουσιοδοτεί την ανάκτηση της εικόνας για την αίτηση.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Χορηγείται από την Αρχή έκδοσης και συμπληρώνεται με στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών.

Εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον πολίτη.

Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία και υπογράφεται ηλεκτρονικά και χειρόγραφα από τον πολίτη.

Ηλεκτρονικό παράβολο

Κόστος 10€ για την έκδοση του δελτίου, με 5€ για πολύτεκνους.

Στην αίτηση επικολλάται επίσης το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50€.

Η πλατφόρμα, που λειτούργει εδώ και ενάμιση χρόνο, είχε παρουσιαστεί ως εργαλείο που θα μείωνε τους χρόνους αναμονής, ωστόσο η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθεσιμότητα ραντεβού, δημιουργώντας προβλήματα σε χιλιάδες πολίτες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ