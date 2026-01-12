Χάος στο Ιράν: Πάνω από 500 οι νεκροί, απειλεί ο Τραμπ (vid)

Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο Ιράν, με τις ΗΠΑ να απειλούν λέγοντας ότι εξετάζουν τις δυνατές επιλογές.

Ραγδαία κλιμάκωση καταγράφεται στον αριθμό των θυμάτων στο Ιράν από τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, με περισσότερους από 500 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής οργάνωσης Human Rights Activists News Agency (HRANA). Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σχεδόν πλήρη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο και οι διαδηλώσεις διανύουν πλέον την τρίτη εβδομάδα τους.

Η HRANA γνωστοποίησε ότι τουλάχιστον 544 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί, αριθμός που αυξήθηκε θεαματικά μέσα σε ένα 24ωρο. Την ίδια στιγμή, 579 ακόμη περιπτώσεις θανάτων βρίσκονται υπό διερεύνηση, ανεβάζοντας τον πιθανό συνολικό απολογισμό στους 1.123 νεκρούς. Αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία αυτά, πρόκειται για μία από τις πιο αιματηρές εξεγέρσεις που έχει γνωρίσει το Ιράν τα τελευταία χρόνια.

Another proof of regime’s massacre of unarmed civilians. Regime forces open fire (seen on the left) as unarmed protesters fearlessly push a trash can toward them for cover (seen on the right). They are killing people while keeping #Iran under a #DigitalBlackoutIran to hide it. pic.twitter.com/JDFmreBDye — ILIA HASHEMI (@IliaHashemicom) January 11, 2026

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πλειονότητα των διαδηλωτών σκοτώθηκε από πραγματικά πυρά ή σκάγια, συχνά από εξαιρετικά μικρή απόσταση, γεγονός που ενισχύει τις καταγγελίες περί σκληρής και δυσανάλογης καταστολής από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Πλάνα της κρατικής τηλεόρασης απεικόνιζαν δεκάδες σάκους με σορούς στο ιατροδικαστικό κέντρο της Τεχεράνης, ενώ συγγενείς θυμάτων περίμεναν σε κατάσταση απόγνωσης έξω από το Forensic Medical Centre του Kahrizak για την αναγνώριση των νεκρών. Η ιρανική κυβέρνηση αποδίδει τους θανάτους σε «ένοπλους τρομοκράτες» που συνδέονται με ξένες δυνάμεις, ισχυρισμό που αμφισβητούν έντονα ανεξάρτητες πηγές.

Μπλοκάρισμα του Starlink

Σύμφωνα με το Forbes, το ιρανικό καθεστώς έχει ενεργοποιήσει στρατιωτικά συστήματα παρεμβολών, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση στο δορυφορικό δίκτυο Starlink, περιορίζοντας σημαντικά τις εναλλακτικές δυνατότητες επικοινωνίας των αντικαθεστωτικών διαδηλωτών.

Όπως μεταδίδει το Iran Wire, αν και δεκάδες χιλιάδες τερματικά Starlink φέρονται να λειτουργούν εντός της χώρας, η κρατική διακοπή επεκτάθηκε και στις δορυφορικές συνδέσεις. Αρχικά καταγράφηκε απώλεια περίπου 30% της διαδικτυακής κίνησης, ποσοστό που ξεπέρασε το 80% μέσα σε λίγες ώρες.

Την αυξημένη χρήση του Starlink στο Ιράν επιβεβαιώνει και η Times of Israel, επισημαίνοντας ότι η υπηρεσία παραμένει επισήμως παράνομη στη χώρα. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για μια νέα, πιο αυστηρή φάση ψηφιακού αυταρχισμού, καθώς οι δυνατότητες επικοινωνίας των διαδηλωτών περιορίζονται δραστικά.

Εκτός από τους νεκρούς, η HRANA αναφέρει ότι πάνω από 10.681 άτομα έχουν συλληφθεί και μεταφερθεί σε φυλακές, καθώς το καθεστώς επιχειρεί να καταστείλει κάθε εστία αντίστασης. Η έλλειψη πρόσβασης σε ανεξάρτητη ενημέρωση, λόγω του μπλακάουτ σε όλες τις 31 επαρχίες της χώρας, καθιστά αδύνατη την πλήρη εικόνα της έκτασης της καταστολής.

Iranians deserve our voice.

FREE IRAN pic.twitter.com/HuDL2h4mly — Hen Mazzig (@HenMazzig) January 11, 2026

Απειλεί ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές» όσον αφορά το Ιράν, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες πως βρίσκεται σε εξέλιξη ή επίκειται αιματηρή καταστολή μαζικών κινητοποιήσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημα, και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν πάνω στο αεροσκάφος του.

Ο Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν «με τον λαό»

Ο γιος του άλλοτε σάχη του Ιράν και μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ, Ρεζά Παχλαβί κάλεσε τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό», καθώς η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας προσπαθεί να καταστείλει ευρείες μαζικές κινητοποιήσεις.

«Οι εργαζόμενοι στους δημόσιους θεσμούς, καθώς και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, έχουν να κάνουν μια επιλογή: να σταθούμε στο πλευρό του λαού και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να γίνουν συνεργοί των δολοφόνων του λαού και να φέρουν το αιώνιο όνειδος και την καταδίκη του έθνους», ανέφερε ο Ρεζά Παχλαβί μέσω X στα περσικά και στα αγγλικά.

Απευθυνόμενος στους Ιρανούς υπηκόους «εκτός του Ιράν», τόνισε πως «όλες οι πρεσβείες και όλα τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό», καλώντας τους να «κοσμήσουν» τα κτίρια αυτά με «την εθνική σημαία του Ιράν», προφανώς αναφερόμενος στη σημαία της πάλαι ποτέ μοναρχίας η οποία ανατράπηκε με την ισλαμική επανάσταση του 1979 κι έδωσε τη θέση της σε αυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Σάββατο στο Λονδίνο εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά στην ιρανική πρεσβεία και άνδρας σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του κτιρίου για να αντικαταστήσει, για λίγη ώρα, τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με αυτή της περιόδου της μοναρχίας.

Οι ανησυχίες εντείνονται για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, που έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο, έπειτα από τις νέες μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης, τις σοβαρότερες έπειτα από τρία χρόνια.

