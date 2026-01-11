Έρχεται σφοδρό κύμα ψύχους: Πού θα το στρώσει – Η πρόγνωση για Αττική

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με χιόνια, παγετό και θυελλώδεις ανέμους. Σε ποιες περιοχές αναμένονται χιονοστρώσεις και τι ισχύει για την Αττική σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής, με την έλευση έντονου κύματος ψύχους που θα συνοδευτεί από ισχυρούς βόρειους ανέμους, χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει σταδιακά από το απόγευμα της Κυριακής (11 Ιανουαρίου) και θα διαρκέσει έως και το πρωί της Τετάρτης (14 Ιανουαρίου). Το κύριο χαρακτηριστικό της θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, με παγετό –κατά τόπους ισχυρό– κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, αλλά και θυελλώδεις βόρειους ανέμους που θα επιμείνουν έως το βράδυ της Δευτέρας.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας, ενώ από τις νυχτερινές ώρες θα επεκταθούν και σε πεδινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και σε τμήματα των Σερρών, της Χαλκιδικής και της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στα λευκά αναμένεται να ντυθούν και νησιά του βορείου Αιγαίου, όπως η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος και οι Σποράδες.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν και σε πεδινές περιοχές της ανατολικής Εύβοιας, καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα βόρεια πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται να υποχωρήσουν από το απόγευμα, με εξαίρεση τα ορεινά της Κρήτης, όπου το χιόνι θα επιμείνει έως το πρωί της Τρίτης.

Τι ισχύει για την Αττική

Για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, τόνισε ότι πρόκειται για μια γενικευμένη ψυχρή εισβολή που θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας.

Όπως εξήγησε, τα πρώτα έντονα φαινόμενα θα εμφανιστούν από το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα, με χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα σε περιοχές όπως η ανατολική Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Ξάνθη, η Θάσος και η Καβάλα. Στη συνέχεια, το ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας τις Σποράδες, την κεντρική και νότια Εύβοια, τα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων, καθώς και την Κρήτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στην Αττική. Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, από το βράδυ της Κυριακής έως και τη Δευτέρα ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις ή χιονόνερο, χωρίς ωστόσο να αναμένονται σημαντικές ποσότητες. Χιονόστρωση προβλέπεται κυρίως στα ορεινά, στην Πάρνηθα και την Πεντέλη, ενώ στο λεκανοπέδιο δεν αναμένεται να προκύψουν προβλήματα.

Αντίθετα, αυξημένη προσοχή συνιστάται για την κεντρική Εύβοια, όπου, σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες, το χιόνι ενδέχεται να φτάσει ακόμη και σε πεδινές περιοχές. Μικρής έντασης χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν κατά διαστήματα και στον εθνικό οδικό άξονα σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, χωρίς ωστόσο να αναμένεται σοβαρή χιονόστρωση.

Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι οι πολικές θερμοκρασίες, κυρίως τη Δευτέρα, με ολικό παγετό σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και ισχυρό παγετό τις πρωινές ώρες της Τρίτης και της Τετάρτης.

Η βελτίωση του καιρού τοποθετείται από τα μέσα της εβδομάδας, καθώς, όπως εκτιμάται, από την Τετάρτη και μετά οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν σταδιακά να ανεβαίνουν, επανερχόμενες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

