Νέα μέθοδος επιτρέπει σε επιτήδειους να συνδέουν τον λογαριασμό WhatsApp σε άλλη συσκευή μέσω κωδικού, κλέβοντας μηνύματα, φωτογραφίες και στέλνοντας μηνύματα χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης.

Το «Ghost Pairing» εκμεταλλεύεται τη λειτουργία του WhatsApp που επιτρέπει τη σύνδεση του λογαριασμού σε δεύτερη συσκευή, όπως υπολογιστή ή τάμπλετ. Οι απατεώνες στέλνουν μηνύματα που μοιάζουν νόμιμα, προειδοποιώντας για υποτιθέμενα προβλήματα ασφαλείας ή εμφανιζόμενα να προέρχονται από έναν έμπιστο επαφή, και ζητούν έναν κωδικό επαλήθευσης.

Αν η θύμα στείλει τον κωδικό, χωρίς να το γνωρίζει, επιτρέπει στον απατεώνα να συνδέσει τον λογαριασμό της/του στο δικό του συσκευή. Από εκεί μπορεί να διαβάζει μηνύματα, να βλέπει φωτογραφίες και να στέλνει μηνύματα εκ μέρους του χρήστη, ακόμη και χωρίς να αποσυνδέσει τον νόμιμο χρήστη.

Πως να προλάβετε την απάτη;

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα μηνύματα απάτης γίνονται όλο και πιο σύνθετα. Η βασική σύσταση είναι ποτέ να μην κοινοποιείτε τον κωδικό επαλήθευσης που στέλνει το WhatsApp μέσω SMS, καθώς η πλατφόρμα δεν ζητά ποτέ κωδικούς μέσω μηνυμάτων.

Επιπλέον, συνιστάται να ελέγχετε τα συνδεδεμένα συστήματα μέσα από τις ρυθμίσεις του WhatsApp και να αποσυνδέετε άμεσα οποιαδήποτε άγνωστη συσκευή.

Αυτός ο τύπος απάτης προστίθεται σε άλλες μορφές, όπου οι εγκληματίες προσποιούνται τεχνική υποστήριξη ή γνωστά πρόσωπα για να αποκτήσουν κωδικούς ή προσωπικά δεδομένα. Η καλύτερη προστασία παραμένει η επαγρύπνηση, η αμφιβολία σε ύποπτα μηνύματα και η αναζήτηση πληροφοριών μόνο από επίσημες πηγές σε περίπτωση αμφιβολίας.

