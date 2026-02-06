PlayStation Store: Αυτές είναι οι κορυφαίες λήψεις του Ιανουαρίου

Ο Ιανουάριος του 2026 αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυναμικός για το PlayStation Store, με τους παίκτες να στρέφονται μαζικά σε παιχνίδια δράσης, επιβίωσης και free-to-play εμπειρίες.

Οι μάχες, το loot και η στρατηγική κυριάρχησαν στα charts, επιβεβαιώνοντας τις τάσεις που θέλουν τους gamers να αναζητούν έντονες και διαρκώς εξελισσόμενες εμπειρίες.

Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον στράφηκε έντονα στο ποδόσφαιρο, καθώς το EA SPORTS FC 26 βρέθηκε στην πρώτη θέση, με φόντο και την προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Παράλληλα, στο free-to-play μέτωπο, το νέο fighting game 2XKO έκανε εντυπωσιακή είσοδο, εξασφαλίζοντας θέση στην πρώτη τριάδα των σχετικών charts.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα πιο δημοφιλή παιχνίδια PS5 για τον Ιανουάριο: