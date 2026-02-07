Το Horizon Hunter’s Gathering, είναι ο νέος co-op τίτλος δράσης της Guerrilla που θα κυκλοφορήσει για PlayStation 5 και PC

Οι παίκτες μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για ένα κλειστό playtest που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Guerrilla ανακοίνωσε ένα νέο κεφάλαιο στο σύμπαν του Horizon: το Horizon Hunters Gathering, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη για PlayStation 5 και PC, με υποστήριξη cross- play και cross-progression.

Το Horizon Hunters Gathering είναι ένα συνεργατικό παιχνίδι δράσης στο οποίο τρεις παίκτες μπορούν να συνεργαστούν ως ήρωες-κυνηγοί για να προστατεύσουν έναν κόσμο που απειλείται από θανατηφόρες μηχανές. Οι μάχες απαιτούν τακτική, γρήγορη δράση και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις δεξιότητες των παικτών, αξιοποιώντας την τακτική ακρίβεια των παιχνιδιών Horizon και υιοθετώντας τη δυναμική του ομαδικού παιχνιδιού.

Η βάση του Horizon Hunters Gathering επικεντρώνεται σε υψηλής πρόκλησης, αποστολές κυνηγιού, τις οποίες ο παίκτης μπορεί να ξαναπαίξει. Μέχρι στιγμής, έχουν αποκαλυφθεί δύο game mode:

Machine Incursion, μια αποστολή με υψηλή ένταση στην οποία κύματα μηχανών ξεχύνονται από υπόγειες πύλες, με επικεφαλής έναν τρομερό boss.

Cauldron Descent, μια μεγαλύτερης διάρκειας δοκιμασία πολλαπλών σταδίων, όπου οι συνεχώς μεταβαλλόμενοι χώροι ωθούν τους Hunters στα όριά τους — από σκληρές αναμετρήσεις με μηχανές έως κρυφές πόρτες που υπόσχονται δύναμη και ανταμοιβές για τις ομάδες που είναι έτοιμες να τις ανοίξουν.

Και τα δύο mode θα είναι διαθέσιμα σε ένα επερχόμενο κλειστό playtest μέσω του προγράμματος PlayStation Beta για PS5 και PC.

Στο Horizon Hunters Gathering, οι παίκτες επιλέγουν από μια λίστα με μοναδικούς κυνηγούς, ο καθένας με διαφορετικό στυλ μάχης και όπλα, και επιλέγουν Hunter roles που εμπλουτίζονται από ένα rogue-lite σύστημα με perk για να δημιουργήσουν το build που ταιριάζει καλύτερα στο στυλ τους και στην ομάδα τους.

Αυτοί οι κυνηγοί έχουν τα δικά τους κίνητρα και μυστικά που συνδέονται με μια ευρύτερη ιστορία για τον κόσμο του Horizon. Το παιχνίδι περιλαμβάνει ένα αφηγηματικό campaign που θα παρουσιάσει νέα μυστήρια, χαρακτήρες και απειλές, αλλά προς το παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί σχετικές λεπτομέρειες. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το Hunters Gathering είναι full canon και η ιστορία του δεν ολοκληρώνεται με την κυκλοφορία του!

Καθώς οι παίκτες κυνηγούν επικίνδυνες μηχανές στην άγρια φύση, θα ταξιδέψουν σε μια σειρά από περιβάλλοντα που δίνουν ζωή στις αποστολές και στις ιστορίες. Κάθε τοποθεσία προσφέρει τη δική της ατμόσφαιρα, προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ομάδες να εξερευνήσουν και να κατακτήσουν μαζί.

Ανάμεσα στις αποστολές, οι παίκτες επιστρέφουν στο Hunters Gathering, ένα ζωντανό social hub όπου μπορούν να επικοινωνήσουν, να προετοιμαστούν και να γιορτάσουν μαζί τις νίκες τους. Εδώ, οι παίκτες μπορούν να παραμετροποιήσουν τους Hunters, να επισκεφθούν πωλητές, να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους και να συνεργαστούν για την επόμενη περιπέτειά τους.

Το πρώτο, μικρής κλίμακας κλειστό playtest θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι παίκτες μπορούν να εγγραφούν μέσω του PlayStation Beta Program και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για οποιοδήποτε μελλοντικό playtest του Horizon Hunters Gathering σε υπολογιστές ή PS5.

Η Guerrilla, μέλος των PlayStation Studios, είναι γνωστή για τη δημιουργία των διακεκριμένων σειρών Killzone και Horizon. Με έδρα το Άμστερνταμ, το στούντιο ξεπερνά τα όρια της τεχνικής και καλλιτεχνικής αριστείας σε όλα τα παιχνίδια του, συμπεριλαμβανομένων των Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West και τώρα Horizon Hunter’s Gathering.