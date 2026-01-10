Ιράν: Ποιος είναι ο Ρεζά Παχλαβί που καλεί σε ανυπακοή και προαναγγέλλει την επιστροφή του

Ο εξόριστος γιος του τελευταίου Σάχη στο επίκεντρο με φόντο της αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εδώ και 13 μέρες στο Ιράν.

Tην ώρα που για 13η νύχτα χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλεισαν τους δρόμους της Ιρανικής πρωτεύουσας φωνάζοντας συνθήματα, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις του καθεστώτος για κλιμάκωση της καταστολής και υπάρχουν μαρτυρίες πως οι θάνατοι ξεπερνούν τους 200, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, εξήρε τους διαδηλωτές που ανταποκρίθηκαν δυναμικά το βράδυ της Παρασκευής και τους κάλεσε να συνεχίσουν σε μαζικές διαδηλώσεις και το Σαββατοκύριακο «διεκδικώντας δημόσιους χώρους».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Παχλαβί, που ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε: «Είμαι βέβαιος ότι, καθιστώντας την παρουσία μας στους δρόμους πιο στοχευμένη και, ταυτόχρονα, διακόπτοντας τις χρηματοοικονομικές αρτηρίες του καθεστώτος, θα γονατίσουμε πλήρως την Ισλαμική Δημοκρατία και τον φθαρμένο και εύθραυστο μηχανισμό καταστολής της».

