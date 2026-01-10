Η NASA διατάσσει την πρόωρη επιστροφή της αποστολής SpaceX Crew-11: Ο λόγος είναι ιατρικός

Ένα πρόβλημα υγείας μέλους του πληρώματος του SpaceX Crew-11 έχει αναγκάσει την NASA να επισπεύσει την επιστροφή της αποστολής στη Γη.

Η NASA ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει την αποστολή SpaceX Crew-11 στη Γη νωρίτερα από ότι ήταν προγραμματισμένο, αφού προέκυψε ένα ιατρικό ζήτημα για ένα από τα μέλη του πληρώματος.

Η διαστημική υπηρεσία αποκάλυψε την απόφαση την Παρασκευή (9 Ιανουαρίου), σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της NASA που ένα πλήρωμα επιστρέφει πρόωρα για ιατρικούς λόγους.

Η NASA δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του μέλους του πληρώματος ούτε τη σοβαρότητα του ζητήματος, επικαλούμενη το ιατρικό απόρρητο, αλλά επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση του είναι σταθερή.

Τι λέει αξιωματούχος της NASA

Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για «επείγουσα εκκένωση», ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι: «Η υπηρεσία πάντα προτιμά να δίνει προτεραιότητα στην υγεία του αστροναύτη. Μετά από συζητήσεις με τον επικεφαλής ιατρικό και υγειονομικό αξιωματούχο Dr. JD Polk και την ηγεσία της υπηρεσίας, κατέληξα στην απόφαση ότι είναι προς το συμφέρον των αστροναυτών μας να επιστρέψει το πλήρωμα Crew-11 νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησής τους», δήλωσε ο διαχειριστής της NASA, Jared Isaacman σε ενημέρωση.

Η ενημέρωση της NASA

Η ομάδα Crew-11 που θα εγκαταλείψει τον ISS περιλαμβάνει τους αστροναύτες της NASA, Zena Cardman και Mike Fincke, τον Ιάπωνα αστροναύτη Kimiya Yui και τον Ρώσο κοσμοναύτη Oleg Platonov. Έφτασαν στις αρχές Αυγούστου και αρχικά αναμενόταν να παραμείνουν σε τροχιά μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

«Οι υπεύθυνοι της αποστολής συνεχίζουν να παρακολουθούν τις συνθήκες στην περιοχή ανάκτησης, καθώς η αποδέσμευση του SpaceX Dragon εξαρτάται από την ετοιμότητα του διαστημοπλοίου, την ετοιμότητα της ομάδας ανάκτησης, τις καιρικές συνθήκες, την κατάσταση της θάλασσας και άλλους παράγοντες», αναφέρει ενημέρωση της NASA.

«Η NASA και η SpaceX θα επιλέξουν συγκεκριμένη ώρα και τόπο προσθαλάσσωσης όσο πλησιάζει η αποδέσμευση του διαστημοπλοίου Crew-11», καταλήγει.

