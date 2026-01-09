Σύμφωνα με νέα έρευνα για το 2026, αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις προσφέρουν φθηνές πτήσεις, πλούσιες εμπειρίες και ιδανικές συνθήκες για οικονομικά city breaks.

Η Λυόν αναδεικνύεται ως η πιο οικονομική επιλογή για city break το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας του Skyscanner. Η μέση τιμή πτήσης με επιστροφή διαμορφώνεται περίπου στα 123 ευρώ, ενώ σε περιόδους προσφορών έχουν καταγραφεί ακόμα και πτήσεις γύρω στα 50 ευρώ.

Σε αντίθεση με το ακριβό Παρίσι, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας προσφέρει πολιτισμό, ιστορία και γαστρονομία χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τον ταξιδιωτικό σας προϋπολογισμό.

Οι 10 πιο φθηνοί προορισμοί για ταξίδι το 2026

Η έρευνα καταγράφει δέκα πόλεις που ξεχωρίζουν για το χαμηλό κόστος πτήσεων και την ταξιδιωτική τους αξία:

Λυόν, Γαλλία: περίπου 123 € Μιλάνο, Ιταλία: περίπου 130 € Μαδρίτη, Ισπανία: περίπου 133 € Κοπεγχάγη, Δανία: περίπου 137 € Πράγα, Τσεχία: περίπου 143 € Βερολίνο, Γερμανία: περίπου 150 € Βουκουρέστι, Ρουμανία: περίπου 150 € Αγκαντίρ, Μαρόκο: περίπου 152 € (χωρίς απευθείας πτήση από Αθήνα) Βενετία, Ιταλία: περίπου 157 € Τρόμσο, Νορβηγία: περίπου 159 € (χωρίς απευθείας πτήση από Αθήνα)

Τι θα δείτε στη Λυόν: Η πρωτεύουσα της γαστρονομίας που είναι χτισμένη ανάμεσα σε δύο ποτάμια

Χτισμένη ανάμεσα στον Ροδανό και τον Σον, η Λυόν είναι ιδανική για περπάτημα και εξερεύνηση. Η Παλιά Πόλη (Vieux Lyon) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναγεννησιακά σύνολα της Ευρώπης και έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Τα στενά σοκάκια, τα ιστορικά κτίρια και τα κρυφά περάσματα, γνωστά ως traboules, δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα που μεταφέρει τον επισκέπτη σε άλλη εποχή.

Η Βασιλική της Notre-Dame de Fourvière δεσπόζει πάνω από την πόλη και προσφέρει πανοραμική θέα στη Λυόν, ενώ το Μουσείο Καλών Τεχνών συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα της Ευρώπης, φιλοξενώντας έργα από διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

Η Λυόν θεωρείται από πολλούς η γαστρονομική πρωτεύουσα της Γαλλίας και μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως. Τα παραδοσιακά bouchons σερβίρουν κλασικές τοπικές συνταγές, ενώ η αγορά Les Halles de Lyon Paul Bocuse αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του καλού φαγητού. Τυριά, αλλαντικά, θαλασσινά και κρασιά από το Beaujolais και το Côtes du Rhône κυριαρχούν, με πιάτα όπως οι quenelles να θεωρούνται απαραίτητη γευστική εμπειρία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ