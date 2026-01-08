Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 9,7 εκατ. ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ για την κλήρωση 3012 που μοίραζε 9,7 εκατ. ευρώ. Νέο τζακ ποτ και αύξηση του ποσού στα 10,5 εκατομμύρια.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε τουλάχιστον 9,7 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση με αριθμό 3012 ήταν οι 3, 15, 17, 26 και 43, ενώ αριθμός Τζόκερ κληρώθηκε το 7.

Ωστόσο, ούτε αυτή τη φορά βρέθηκε υπερτυχερός στην πρώτη κατηγορία, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέο τζακ ποτ. Έτσι, το μεγάλο έπαθλο μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση, όπου το ποσό που θα διεκδικήσουν οι «παίκτες» θα φτάνει τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν βρέθηκε ούτε στήλη με 5 επιτυχίες, ενώ βρέθηκαν 20 επιτυχίες στην κατηγορία 4+1 που κερδίζουν από 2.500 ευρώ.

