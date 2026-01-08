Τζίμι Κίμελ: Έκανε το τεστ γνώσεων που «αρίστευσε» ο Τραμπ και τον... ξεγύμνωσε (vid)

Ο Κίμελ πέρασε όλες τις δοκιμασίες και σχολίασε με τον δικό του τρόπο το αποτέλεσμα.

Ο Τζίμι Κίμελ αποφάσισε να απορρίψει έναν από τους πιο πολυσυζητημένους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, ότι, δηλαδή, το γνωστικό τεστ που είχε κάνει ο ίδιος και, όπως είχε πει, «το πέρασε με άριστα», μόνο εύκολο δεν ήταν. Έτσι, ο Κίμελ κάθισε απέναντι από γιατρό και το έκανε ζωντανά, μπροστά στις κάμερες.

Ο Αμερικανός παρουσιαστής έχει επανειλημμένα σατιρίσει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις δηλώσεις του Τραμπ, ειδικά όταν χάνουν τον ειρμό τους και οδηγούν σε απορίες για το τι ακριβώς θέλει να πε.. Ο ίδιος ο Τραμπ, πάντως, επιμένει ότι βρίσκεται σε άριστη πνευματική κατάσταση, επικαλούμενος τα τεστ που έχει περάσει και χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα «όχι εύκολα».

Ένα τεστ για άτομα άνω των 65 και αρκετό χιούμορ

Το απόσπασμα προβλήθηκε στο Jimmy Kimmel Live και είχε τον προβοκατόρικο τίτλο «Is Jimmy a moron?». Η γιατρός που του παρέδωσε το τεστ εξήγησε ότι πρόκειται για μια εξέταση που συνήθως χορηγείται σε άτομα άνω των 65 ετών και είναι πολύ πιθανό να είναι η ίδια που είχε κάνει και ο Τραμπ.

Ο Κίμελ ξεκίνησε σατιρίζοντας τη διαδικασία, προσποιούμενος ότι δεν ξέρει καν πώς να κρατήσει το στυλό. Στη συνέχεια, πέρασε από τις δοκιμασίες που περιλάμβαναν σύνδεση αριθμών και γραμμάτων με τη σωστή σειρά, σχεδίαση τρισδιάστατου κύβου και ρολογιού με σωστά τοποθετημένους δείκτες.

Ακολούθησε το σημείο που είχε αναφέρει δημόσια ο Τραμπ: η αναγνώριση ζώων από εικόνες. Ο παρουσιαστής αναγνώρισε χωρίς δυσκολία και με περηφάνια το λιοντάρι, το ρινόκερο και την καμήλα, αποδίδοντας την τεράστια αυτή του επιτυχία στο γεγονός ότι «μόλις είδε το Zootopia και τα ξέρει όλα».

Οι ερωτήσεις έγιναν πιο απαιτητικές όσο προχωρούσε το τεστ. Ο Κίμελ έπρεπε κάποια στιγμή να απομνημονεύσει λέξεις και να τις επαναλάβει αργότερα μέσα στην συζήτηση, να αφαιρεί διαδοχικά το 7 ξεκινώντας από το 100 και να βρίσκει λέξεις που αρχίζουν από συγκεκριμένο γράμμα. Παρ’ όλα αυτά, ολοκλήρωσε τη διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία: Το τελικό αποτέλεσμα ήταν άριστο σκορ 30 στα 30. «Άρα μπορώ να γίνω πρόεδρος», σχολίασε ειρωνικά, κλείνοντας το κομμάτι με το γνωστό του ύφος.

Η σχέση Κίμελ και Τραμπ παραμένει τεταμένη εδώ και χρόνια, με τον παρουσιαστή να έχει ασκήσει σκληρή κριτική των ΗΠΑ σε αρκετές περιπτώσεις. Το συγκεκριμένο επεισόδιο, ωστόσο, λειτούργησε περισσότερο ως τηλεοπτική σάτιρα παρά ως πολιτική επίθεση, αφήνοντας το κοινό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για το πόσο «δύσκολο» ήταν τελικά το τεστ.

