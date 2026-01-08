Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια η ζωή του σπουδαίου ηθοποιού – Βραβεία του βρέθηκαν δίπλα σε κάδο

Η κληρονομιά του αείμνηστου ηθοποιού υπέστη μεγάλο πλήγμα – Τι απαντά ο γιος του.

Ο Γιάννης Βόγλης υπήρξε μία από τις πλέον αυθεντικές, εμβληματικές και ασυμβίβαστες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, ένας ηθοποιός που αρνήθηκε πεισματικά τη λάμψη του «σταρ» για να υπηρετήσει την αλήθεια της τέχνης του.

Με βλέμμα σκληρό αλλά βαθιά ανθρώπινο, φωνή γειωμένη και ερμηνείες χωρίς περιττές ωραιοποιήσεις, καθιερώθηκε ως ο κατεξοχήν αντιστάρ μίας εποχής που διψούσε για είδωλα. Από τον κινηματογράφο των δεκαετιών του ’60 και του ’70 μέχρι το θέατρο, ο σπουδαίος ηθοποιός άφησε ένα αποτύπωμα λιτό, στιβαρό και βαθιά έντιμο στην ιστορία της ελληνικής υποκριτικής.

Ωστόσο, η κληρονομιά του υπέστη μεγάλο πλήγμα. Βραβεία, κειμήλια από το σπίτι του και άλλα προσωπικά αντικείμενα του Γιάννη Βόγλη βρέθηκαν πεταμένα δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης, στην Παλλήνη, πολύ κοντά στο σπίτι του ηθοποιού, όπως αναφέρει η εφημερίδα Espresso.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr