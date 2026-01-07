Μαίρη Ευαγγέλου: Πώς είναι σήμερα το παιδί θαύμα του κινηματογράφου: Οι τελευταίες στιγμές με τον Δαδινόπουλο

Η Μαίρη Ευαγγέλου ξεκίνησε την πορεία της στον ελληνικό κινηματογράφο όταν ήταν μόλις 7 χρονών, όταν την εντόπισε παραγωγός τυχαία στον δρόμο.

Σε ένα μικρό χωριό με λιγοστούς κατοίκους ζει το παιδί - θαύμα του ελληνικού κινηματογράφου, Μαίρη Ευαγγέλου.

«Επέλεξα να μείνω μόνιμα εκεί, γιατί η Αθήνα είναι μια τρέλα πια. Αν και εγώ έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα. Βρίσκεις τον εαυτό σου: το ξύπνημα το πρωί, τα νυχτοπούλια το βράδυ. Δεν με έχει κουράσει. Έρχομαι και στην Αθήνα για δουλειές. Με χαρά έρχομαι και στην πορεία εκνευρίζομαι», είπε στο «Στούντιο 4» για την απόφασή της να ζήσει στην Αβγαριά και να ασχοληθεί με τη γη.

