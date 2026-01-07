Ο λόγος που τα «likes» στο Instagram έχουν μειωθεί: Ο πανικός των influencers

Έχουν «πεθάνει» επίσημα τα likes στο Instagram; Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που το περιεχόμενο των influencers δεν αποδίδει πια.

Οι λάτρεις των social media και κυρίως του Instagram θα έχουν παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα ότι οι δημοσιεύσεις δεν παίρνουν πλέον τα ίδια likes όπως παλιά.

Ασφαλώς και υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στον κόσμο από εκείνα του... Instagram, αλλά για τους δημιουργούς περιεχομένου αυτή η ξαφνική πτώση έχει προκαλέσει πανικό, εικασίες και ίσως λίγη υπαρξιακή ανησυχία σε έναν ψηφιακό κόσμο.

Η πτώση των «likes» είναι αισθητή

Η πτώση δεν έχει περάσει απαρατήρητη. Από τους insiders του Instagram μέχρι τους σχολιαστές του TikTok, όλοι προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο των εξαφανισμένων likes.

Η διευθύντρια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Milou Pietersz (@miloupietersz) προσέφερε μια πραγματιστική προσέγγιση, συνοψίζοντας την κατάσταση με τη viral φράση: «Τα 100 likes είναι τα νέα 1.000 likes».

Με άλλα λόγια, δεν είναι ότι οι δημιουργοί έγιναν ξαφνικά άσημοι. Απλώς η πλατφόρμα αλλάζει λογική. Αντί να έχουν εμμονή με τις μετρήσεις ματαιοδοξίας, η Pietersz προέτρεψε τους δημιουργούς να δουν την εικόνα πιο συνολικά: «Σταματήστε να κυνηγάτε τον αριθμό που φαίνεται καλός εξωτερικά και αρχίστε να δίνετε σημασία στα σήματα που πραγματικά προωθούν την επιχείρησή σας», έγραψε, αναφερόμενη σε λιγότερο ορατές (αλλά πιθανώς πιο πολύτιμες) μορφές αλληλεπίδρασης, όπως saves, shares και κλικ στο προφίλ.

Κι αν το Instagram είναι φειδωλό με τις καρδούλες, το TikTok είναι πιο πρόθυμο να φιλοξενήσει την κουβέντα για αυτό. Η δημιουργός Kimberly (@kimberlywhiteee) εξέφρασε αυτό που πολλοί σκέφτονταν, μοιράζοντας τη δική της απογοητευτική εμπειρία με την πλατφόρμα.

«Βάζεις μια φωτογραφία και εμφανίζει πάνω από 1.000 views με μόνο 34 likes; Να είσαι ειλικρινής μαζί μου τώρα. Τι μαγεία αρνητικής ενέργειας συμβαίνει εκεί πέρα;» αστειεύτηκε.

Η TikToker Alta (@altrabloom) συμφώνησε, συγκρίνοντας τα σημερινά επίπεδα αλληλεπίδρασης με τις χρυσές εποχές του Instagram. Θύμισε ότι παλιά έπαιρνε εκατοντάδες likes εύκολα, ενώ τώρα τα νούμερα στα πρόσφατα posts της είναι αισθητά χαμηλότερα, ένα μοτίβο που πολλοί παλιοί χρήστες θα έχουν παρατηρήσει.

Εν τω μεταξύ, ο influencer @tjr, με πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους σε TikTok και Instagram, πήγε κατευθείαν στο θέμα, δηλώνοντας ότι ζούμε όντως μια «ύφεση των likes». Πρόσθεσε ότι σήμερα, για να κερδίσεις μια καρδούλα, πρέπει να κάνεις το απόλυτο μέγιστο: «Παλιά, μπορούσες να βάλεις μια φωτογραφία σου σε μια συνάντηση αποφοίτων να παίζεις ποδόσφαιρο. Κάθε ακόλουθος κάνει like και σχολιάζει. Τώρα, δεν παίρνεις τίποτα», αστειεύτηκε.

Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα;

Η ιστοσελίδα Indy100 μίλησε με τον Jamie Love, CEO και ιδρυτή της Monumental Marketing, ο οποίος έχει χρόνια εμπειρίας με δημιουργούς που προσπαθούν να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο τοπίο των social media.

Στην εργασία του, ασχολείται κυρίως με εταιρείες που εστιάζουν στην ανάπτυξη. Αλλά πιο πρόσφατα, μέσω της Monumental Management, έχει συνεργαστεί με δημιουργούς περιεχομένου για να πετύχουν στρατηγικούς και εμπορικούς στόχους.

Σύμφωνα με τον Jamie, η πτώση των likes δεν είναι τυχαία· είναι ένδειξη ότι οι κανόνες διανομής έχουν αλλάξει εντελώς: «Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παλαιότερα προτεραιοποιούσαν τη χρονολογική σειρά και την ορατή δημοφιλία», λέει. «Τώρα προτεραιοποιούν κρυφά σήματα όπως ο χρόνος παρακολούθησης, η αναζητησιμότητα, τα saves και τα shares. Το περιεχόμενο μπορεί να αποδίδει εξαιρετικά, χωρίς αυτή η επιτυχία να φαίνεται στα likes».

Προσθέτει ότι αυτές οι μορφές αλληλεπίδρασης είναι πολύ πιο πολύτιμες από την παθητική αλληλεπίδραση: «Ένα save δείχνει μελλοντική πρόθεση, ένα DM ξεκινάει συζήτηση, και ένα share επεκτείνει τη διανομή».

Η επιτυχία στο Instagram πλέον δεν μετριέται στα likes. Οι πραγματικές μετρήσεις δείχνουν «πραγματικό αντίκτυπο και πρόθεση με τρόπο που ποτέ δεν έκανε ένα double-tap. Η κοινότητά σου αποτελείται συνήθως από ανθρώπους σαν εσένα, οπότε η αλληλεπίδραση με περιεχόμενο που πραγματικά απολαμβάνεις βοηθά στη διατήρηση αμοιβαίας αλληλεπίδρασης», αναφέρει.

Η συμπεριφορά των χρηστών έχει αλλάξει επίσης. Οι άνθρωποι είναι συνεχώς online, καταναλώνοντας περισσότερο περιεχόμενο από ποτέ, και όπως λέει ο Jamie, τα περισσότερα από αυτά είναι βίντεο. «Οι άνθρωποι μπορούν να απολαμβάνουν περιεχόμενο χωρίς να αλληλεπιδρούν ενεργά, και εκεί μπαίνουν οι κρυφές μετρήσεις», εξηγεί.

Ο αλγόριθμος του Instagram επίσης έχει εξελιχθεί με τον καιρό. Αυτό που ξεκίνησε ως καθαρά χρονολογική ροή, τώρα δίνει προτεραιότητα σε ουσιαστικές συνδέσεις – περιεχόμενο από άτομα με τα οποία αλληλεπιδράς τακτικά μέσω DM, σχολίων ή επισκέψεων στο προφίλ. «Σήμερα, το Instagram προτεραιοποιεί αυτό που νομίζει ότι θα σου αρέσει, όχι απαραίτητα ποιον ακολουθείς. Αυτό σηματοδοτεί μια στροφή προς έναν αλγόριθμο βασισμένο στα ενδιαφέροντα, κάτι που το TikTok εκτελεί ίσως πιο αποτελεσματικά», λέει.

Για όσους ανησυχούν για τη μείωση της αλληλεπίδρασης, ο Jamie τονίζει ότι η αξία πλέον υπερτερεί. «Ένα δυνατό ξεκίνημα έχει σημασία, αλλά αυτό που πραγματικά οδηγεί την αλληλεπίδραση είναι τι κερδίζουν οι άνθρωποι μένοντας με το περιεχόμενο», λέει. «Μεγαλύτερη αξία οδηγεί σε μεγαλύτερη πρόθεση, που συχνά σημαίνει λιγότερα posts αλλά πιο δυνατά». Η συνέπεια είναι επίσης σημαντική, με τον Jamie να σημειώνει ότι «νέα formats σπάνια δουλεύουν μέσα σε μία νύχτα».

«Η συνέπεια στην εμφάνιση, την αίσθηση, το format και τη συχνότητα βοηθά τόσο το κοινό όσο και τον αλγόριθμο να καταλάβουν για ποιον είναι το περιεχόμενό σου», εξηγεί. «Η προβλεψιμότητα κάνει τον αλγόριθμο να σερβίρει το περιεχόμενό σου σε ανθρώπους που είναι πιο πιθανό να αλληλεπιδράσουν».

Όσοι θέλουν να αναπτύξουν τον λογαριασμό τους το 2026, ο Jamie έχει σαφείς συμβουλές:

Δημιούργησε περιεχόμενο με σκοπό την αλληλεπίδραση. Γνώριζε τι θέλεις να κάνουν οι άνθρωποι με ένα post πριν το φτιάξεις.

Κατασκεύασε ένα αναγνωρίσιμο format. Βρες ένα στυλ που σε εκφράζει και επαναλαμβάνε το· η οικειότητα χτίζει εμπιστοσύνη.

Παρακολούθησε τη συμπεριφορά, όχι τις μετρήσεις ματαιοδοξίας. Ο χρόνος παρακολούθησης, τα saves και τα shares λένε πολύ περισσότερα για την επιτυχία από τα likes.

«Το κλειδί είναι να επικεντρωθείς σε περιεχόμενο που προκαλεί πραγματική αλληλεπίδραση, χτίζει κοινότητα και αξιοποιεί formats που πραγματικά φαίνονται. Τα likes μόνο, δεν μετράνε πλέον, αντιθέτως εκείνο που μετράει είναι ο αντίκτυπος», καταλήγει.

