Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

Η Τόνια Καζιάνη, η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Η Τόνια Καζιάνη, μια από τις πιο όμορφες και αγαπημένες παρουσίες του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Έπαιξε σε σίριαλ όπως ο «Άγνωστος Πόλεμος» και ταινίες όπως ο «Επαναστάτης Ποπολάρος», αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στο ελληνικό θέατρο.

Τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της Τόνιας Καζιάνη, έκανε γνωστή ο ηθοποιός και πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτηση του στο Instagram.

«Με μεγάλη θλίψη μόλις πληροφορηθήκαμε από τον αγαπημένο φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη πως η αγαπημένη φίλη του και αγαπημένη όλων συνάδελφός μας, που έδωσε το ταλέντο της, την δροσιά και την ομορφιά της στο θέατρο μας και τον ελληνικό κινηματογράφο η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσα μας. Το πέρασμα της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματά για την προσήλωση και την ευγένεια που υπηρέτησε την τέχνη μας.. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.

Γεννημένη το 1945 στην Άνδρο, η Καζιάνη ξεκίνησε την καριέρα της τη δεκαετία του 1970 και σύντομα καθιερώθηκε στο ελληνικό κοινό μέσα από ταινίες όπως ο «Επαναστάτης Ποπολάρος», τα «Αδέλφια μου αλήτες πουλιά» και το «Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται», που ήταν η τελευταία ταινία της Finos Film.

Στα γυρίσματα της ταινίας «Ένας Γερμανός από τα Καλάβρυτα» το 1970 γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, ηθοποιό Γιώργο Τζώρτζη. Το ζευγάρι παντρεύτηκε και συνεργάστηκε επαγγελματικά, κυρίως στο σήριαλ του Νίκου Φώσκολου «Άγνωστος Πόλεμος», μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες της εποχής. Μαζί απέκτησαν μια κόρη, την Ευγενία, η οποία δεν ασχολήθηκε με την υποκριτική.

Η Τόνια Καζιάνη παρέμεινε διακριτική και αποτραβηγμένη από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την ενεργό καριέρα της, εμφανιζόμενη σπάνια και πάντα όμορφη, αφήνοντας πίσω της μια αξέχαστη κληρονομιά στο ελληνικό θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ