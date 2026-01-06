Ένας τεράστιος κρατήρας, κρυμμένος για χιλιάδες χρόνια στη Γη, ήρθε στο φως! Οι επιστήμονες εξηγούν γιατί αυτό το εύρημα στη νότια Κίνα είναι μοναδικό.

Οι επιστήμονες φέρνουν στο φως μια εντυπωσιακή ανακάλυψη από τα βάθη του χρόνου, εντοπίζοντας έναν τεράστιο κρατήρα μετεωρίτη σε ορεινή περιοχή της νότιας Κίνας, ο οποίος προσφέρει νέα δεδομένα για τις προσκρούσεις ουράνιων σωμάτων στη Γη.

Πρόκειται για τον κρατήρα Jinlin, έναν από τους καλύτερα διατηρημένους που έχουν καταγραφεί έως σήμερα. Ο σχηματισμός του εντοπίζεται μέσα σε συμπαγές στρώμα γρανίτη, το οποίο, παρά τη φυσική διάβρωση χιλιάδων ετών, λειτούργησε ως φυσική ασπίδα προστασίας, διατηρώντας αναλλοίωτα τα βασικά χαρακτηριστικά του.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις των ερευνητών, η διάμετρος του κρατήρα κυμαίνεται από 820 έως 900 μέτρα, ενώ το βάθος του φτάνει τα 90 μέτρα. Τα στοιχεία αυτά τον καθιστούν τον μεγαλύτερο γνωστό κρατήρα της γεωλογικής περιόδου του Ολόκαινου - της εποχής που διανύουμε σήμερα και η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 11.700 χρόνια, μετά το τέλος της τελευταίας παγετωνικής περιόδου.

Η ανάλυση των πετρωμάτων επιβεβαιώνει ότι ο κρατήρας δημιουργήθηκε από πρόσκρουση μετεωρίτη. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν κρύσταλλοι χαλαζία ενσωματωμένοι στον γρανίτη, με χαρακτηριστικές παραμορφώσεις που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορούν να προκύψουν μόνο από ακραίες πιέσεις και ενέργεια, όπως αυτές που παράγονται κατά τη σύγκρουση ουράνιων σωμάτων.

«Τα ευρήματα δείχνουν πιέσεις που καμία γνωστή γεωλογική διεργασία στη Γη δεν μπορεί να δημιουργήσει», ανέφερε ο Ming Chen σε σχετική ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανακάλυψης.

Η αξία του κρατήρα Jinlin για τη γεωλογική έρευνα θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή, καθώς οι περισσότεροι κρατήρες που σχηματίστηκαν από μετεωρίτες έχουν αλλοιωθεί ή εξαφανιστεί με την πάροδο του χρόνου λόγω διάβρωσης. Η εξαιρετική διατήρησή του προσφέρει στους επιστήμονες ένα σπάνιο «παράθυρο» στο παρελθόν και πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία των συγκρούσεων που έχουν διαμορφώσει την επιφάνεια του πλανήτη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ