To PlayStation και η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθάνε να μην κολλάς πουθενά στα videogames

PlayStation και AI φέρνουν μία ακόμη καινοτομία στο PS5

Η Sony κατοχύρωσε πατέντα για έναν AI assistant που εμφανίζεται ως «ghost» στο παιχνίδι, προσφέροντας καθοδήγηση σε παίκτες που κολλάνε, είτε με οδηγίες, συμβουλές μέσω φυσικής γλώσσας, ενδείξεις στην οθόνη, είτε εκτελώντας ο ίδιος τις ενέργειες για να ξεπεραστούν προκλήσεις.

Αυτό σημαίνει πως αν πχ. κολλήσετε σε μια αποστολή ή ένα boss fight στο Death Stranding 2, θα μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από την ΑΙ που θα δίνεται με διαφορετικούς τρόπους. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί από το να σας δίνει κάποιες έξτρα ενδείξεις για το πως να κινηθείτε σε μια μάχη έως και να παίζει για εσάς και να παρακολουθείτε απλά, για να πάρετε ξανά τον έλεγχο στη συνέχεια.

Η πατέντα κατατέθηκε τον Απρίλιο 2025 και περιγράφει ένα AI εκπαιδευμένο από playthroughs άλλων παικτών, YouTube videos και Twitch streams για αναγνώριση συγκεκριμένων σεναρίων στα games. Θα εμφανίζεται ως χαρακτήρας-φάντασμα όταν ενεργοποιηθεί από τον παίκτη, προσφέροντάς του διάφορες επιλογές.

Αυτή η τεχνολογία στοχεύει παίκτες που εγκαταλείπουν games λόγω δυσκολίας και να βελτιώσει τα ποσοστά ολοκλήρωσης των games.