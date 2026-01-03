Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από τον μεθυσμένο οδηγό που «σάρωσε» 7 παρκαρισμένα ΙΧ

Κινηματογραφική καταδίωξη το βράδυ της Πέμπτης στην Κηφισιά, με 52χρονο οδηγό να οδηγεί υπό βαριά μέθη και να σκορπά τον πανικό στους δρόμους.

Το βράδυ της Πέμπτης σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο περιστατικό στην Κηφισιά, όταν οδηγός SUV ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, χτυπώντας επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα και σκορπώντας πανικό στην περιοχή.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη «τρελή» διαδρομή του οχήματος, με τις Αρχές να επεμβαίνουν λίγο αργότερα και να προχωρούν στη σύλληψη του οδηγού.

Το χρονικό της επικίνδυνης πορείας

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 21:30, όταν ο 52χρονος κινούμενος επί της οδού Άργους άρχισε να οδηγεί ανεξέλεγκτα. Αρχικά προσέκρουσε σε δέντρο, ανέβηκε στο κράσπεδο και το ξερίζωσε, χωρίς ωστόσο να σταματήσει.

Λίγα μέτρα πιο κάτω, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του.

Καταδίωξη, STOP και αντίθετο ρεύμα

Ο ιδιοκτήτης του σταθμευμένου αυτοκινήτου αντιλήφθηκε τι συνέβη και επιχείρησε να καταδιώξει πεζός τον οδηγό, ο οποίος συνέχισε την επικίνδυνη πορεία του. Στη συνέχεια παραβίασε τουλάχιστον τρία σήματα STOP, παρέσυρε και άλλα παρκαρισμένα οχήματα και έφτασε μέχρι την οδό Ποταμού.

Παρότι αρχικά φάνηκε να ακινητοποιείται, μπήκε ανάποδα σε στενό δρόμο για να διαφύγει, πριν τελικά ακινητοποιηθεί λίγα τετράγωνα πιο μακριά, στην οδό Ναυπλίου.

Επτά φορές πάνω από το όριο στο αλκοτέστ

Ο 52χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 1,86 χιλιοστά αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, δηλαδή σχεδόν επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο οδηγός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση. Από καθαρή τύχη, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά τη διάρκεια και την ένταση του περιστατικού.

