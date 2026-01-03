Stranger Things: Ο λόγος που η σειρά έκλεισε με το «Heroes» του David Bowie

Οι δημιουργοί του «Stranger Things» αποκάλυψαν γιατί το «Heroes» του David Bowie επιλέχθηκε για το τέλος της σειράς.

Οι Duffer Brothers, δημιουργοί του «Stranger Things» αποκάλυψαν τον λόγο που επιλέχθηκε το «Heroes», η εμβληματική επιτυχία του David Bowie, ως το τελευταίο τραγούδι της σειράς.

Στην πέμπτη και τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix η ηρωική ομάδα φίλων ενώθηκε για μία ακόμη φορά εναντίον του Βέκνα. Η σειρά συνοδεύεται από εντυπωσιακό soundtrack με επιτυχίες της δεκαετίας του '80 από καλλιτέχνες όπως η Kate Bush, ο Michael Jackson, η Diana Ross, οι ABBA και άλλοι.

Στους τίτλους τέλους το κλασικό «Heroes» του David Bowie, είναι το τελευταίο τραγούδι ολόκληρης της σειράς που ακούγεται.

Γιατί το επέλεξαν

Σε δηλώσεις του στο Netflix Tudum, ο συνδημιουργός της σειράς, Ross Duffer, αποκάλυψε ότι το τραγούδι επιλέχθηκε μετά από πρόταση του Joe Keery, ο οποίος υποδύεται τον Steve Harrington στη σειρά και κυκλοφορεί επίσης μουσική με το ψευδώνυμο Djo.

«Μόλις το είπε ο Joe, καταλάβαμε αμέσως ότι ήταν το σωστό τραγούδι για το τέλος της σειράς επειδή, κατά κάποιο τρόπο, είναι ένας ύμνος για το Stranger Things» είπε. «Το να χρησιμοποιήσουμε την αρχική εκδοχή του Bowie ήταν σωστό και ταιριαστό για το τέλος» συμπλήρωσε.

Το τραγούδι έγινε αμέσως μία από τις σήμα κατατεθέν επιτυχίες του μουσικού ειδώλου μετά την κυκλοφορία του στο ομώνυμο άλμπουμ του 1977. Πιστεύεται ότι είναι εμπνευσμένο από μια αγκαλιά κάτω από το Τείχος του Βερολίνου που είδε ο Bowie και ηχογράφησε στα Hansa Studios στο Δυτικό Βερολίνο, σε απόσταση μόλις 150 μέτρων από το Τείχος του Βερολίνου.

Το τραγούδι, το οποίο συνυπογράφει ο αείμνηστος David Bowie με τον Brian Eno, ερμηνεύθηκε στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά και έκτοτε έχει διασκευαστεί από καλλιτέχνες όπως οι Lady Gaga, Oasis, Depeche Mode, Yungblud, David Byrne και πολλούς άλλους.

Το 2024, η έμπνευση πίσω από το τραγούδι αμφισβητήθηκε όταν σε ντοκιμαντέρ υποστηρίχθηκε ότι οι στίχοι γράφτηκαν στην πραγματικότητα από τον τραγουδιστή, αφού πέρασε μια μέρα στο Βερολίνο με την τότε σύντροφό του.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Stranger Things» των αδελφών Duffer έκανε ντεμπούτο με 59,6 εκατομμύρια προβολές, που ήταν νέο ρεκόρ για αγγλόφωνη στο Netflix.

