Πρωτοχρονιά... δύο φορές: Πως κάποιοι μπήκαν στο 2026 και ξαναγύρισαν στο 2025!

Επιβάτες αεροπλάνου κατάφεραν να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά δύο φορές, απλώς αλλάζοντας ζώνη ώρας και περνώντας τη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας.

Και επίσημα το 2026 έχει πλέον φτάσει σε ολόκληρο τον κόσμο, τουλάχιστον για τις χώρες που ακολουθούν το ίδιο ημερολόγιο.

Ωστόσο, υπήρξε μία μερίδα κόσμου που κατάφερε να αλλάξει χρονιά... δύο φορές. Και όλα αυτά, βέβαια, χωρίς τη βοήθεια χρονομηχανής, απλά με ένα αεροπλάνο.

Από το μέλλον στο παρελθόν: Αλλαγή χρονιάς x2 με ένα αεροπλάνο

Σύμφωνα με το ABC, πτήση απ' το Γκουάμ (νησί που ανήκει διοικητικά στις ΗΠΑ και γεωγραφικά στην Ωκεανία) απογειώθηκε στις 7:40 το πρωί της Πρωτοχρονιάς και προσγειώθηκε στη Χαβάη στις 6:55 το απόγευμα, αλλά της παραμονής. Με απλά λόγια, οι επιβάτες μπήκαν στο 2026 και λίγες ώρες αργότερα, επέστρεψαν στο 2025.

Αντίστοιχα, πτήση απ' το Τόκιο στη 1:00 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, κατέφθασε στο Λος Άντζελες στις 18:00 της προηγούμενης ημέρας. Βέβαια, η «διπλή Πρωτοχρονιά» σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ταλαιπωρία και αναμονή σε αεροδρόμια και όχι ακριβώς εορταστική ατμόσφαιρα.

Μπορείς να κάνεις «διπλή Πρωτοχρονιά» και χερσαία

Για όσους φοβούνται τα αεροπλάνα, υπάρχει κι η άλλη λύση. Στα σύνορα Σουηδίας και Φινλανδίας, οι πόλεις Tornio και Haparanda έχουν διαφορά μίας ώρας. Έτσι, μπορεί κάποιος να υποδεχθεί το νέο έτος σε μία πόλη και λίγα λεπτά μετά να περάσει τα σύνορα και να το ξαναζήσει. Πλάκα έχει...

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ