Πού χρησιμεύουν τα μικρά τρίγωνα πάνω από τα παράθυρα στα αεροπλάνα

Περνούν απαρατήρητα από τους περισσότερους επιβάτες, όμως παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια και τη λειτουργία της πτήσης.

Όσοι ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο ίσως έχουν προσέξει μικρά τρίγωνα, συνήθως μαύρα ή κόκκινα, τοποθετημένα πάνω από ορισμένα παράθυρα της καμπίνας. Για τους περισσότερους μοιάζουν με ένα αδιάφορο σημάδι, χωρίς προφανή χρησιμότητα. Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για μια λεπτομέρεια με ξεκάθαρο πρακτικό σκοπό.

Τα τρίγωνα αυτά δεν υπάρχουν σε όλα τα παράθυρα ούτε σε όλα τα αεροσκάφη. Τοποθετούνται επιλεκτικά τόσο σε Airbus όσο και σε Boeing και υποδεικνύουν συγκεκριμένες θέσεις μέσα στην καμπίνα που προσφέρουν την καλύτερη δυνατή οπτική προς κρίσιμα εξωτερικά σημεία του αεροπλάνου, κυρίως τα φτερά και τους κινητήρες.

Γιατί τα χρειάζεται το πλήρωμα

Ο βασικός λόγος ύπαρξής τους σχετίζεται με την ασφάλεια της πτήσης. Κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, της απογείωσης, της προσγείωσης ή σε συνθήκες κακοκαιρίας, το πλήρωμα καμπίνας μπορεί να χρειαστεί να τσεκάρει οπτικά τα φτερά. Εκεί βρίσκονται κινητά μέρη όπως τα πτερύγια καμπυλότητας και πτερύγια προσβολή, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πτήση.

Τα τρίγωνα λειτουργούν σαν σημάδια προσανατολισμού. Δείχνουν γρήγορα και με ακρίβεια από ποια παράθυρα υπάρχει η καθαρότερη εικόνα, ώστε οι αεροσυνοδοί να μην χρειάζεται να δοκιμάζουν διαδοχικά θέσεις ή να χάνουν χρόνο σε μια κρίσιμη στιγμή. Είναι ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος να γίνονται οι έλεγχοι χωρίς καθυστερήσεις.

Παρότι συνδέονται με διαδικασίες ασφάλειας, τα τρίγωνα δεν αποτελούν προειδοποίηση για τους επιβάτες ούτε σηματοδοτούν τον κίνδυνο. Είναι καθαρά λειτουργικά σημάδια, σχεδιασμένα για εσωτερική χρήση από το πλήρωμα.

Ένα μικρό μπόνους για τους επιβάτες

Υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια για όσους αγαπούν τη θέα από το παράθυρο. Τα καθίσματα που βρίσκονται κάτω ή κοντά σε αυτά τα τρίγωνα προσφέρουν συνήθως την καλύτερη εικόνα των φτερών και της κίνησής τους. Για φωτογραφίες ή απλώς για όσους θέλουν να παρακολουθούν τι συμβαίνει έξω, θεωρούνται από τις πιο «καλές» θέσεις:

