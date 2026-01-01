Το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο: Λειτουργεί σαν αυτόνομη πόλη

Ένα εργοστάσιο στις ΗΠΑ κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ μεγέθους και λειτουργεί σαν κανονική πόλη.

Υπάρχουν κτίρια που εντυπωσιάζουν με το ύψος τους και άλλα που σοκάρουν με την έκτασή τους. Το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο ανήκει στη δεύτερη κατηγορία και βρίσκεται στο Έβερετ της Ουάσινγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για τη θρυλική μονάδα παραγωγής της Boeing, έναν χώρο τόσο τεράστιο ώστε στο εσωτερικό του θα μπορούσε να χωρέσει ολόκληρο θεματικό πάρκο.

Η έκταση του κτιρίου ξεπερνά τα 1.200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, γεγονός που του δίνει τον τίτλο του μεγαλύτερου σε όγκο παγκοσμίως. Εκεί έχουν κατασκευαστεί από την έναρξη της λειτουργίας του περίπου 5.000 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου για αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, ενώ σήμερα αποτελεί βασικό κόμβο για την παραγωγή του 777 και του νέου 777X.

Μια πόλη μέσα σε ένα εργοστάσιο

Η κλίμακα της εγκατάστασης είναι τέτοια που απαιτεί τη λειτουργία αυτόνομων υπηρεσιών. Η μονάδα διαθέτει δική της πυροσβεστική υπηρεσία, ιατρικές κλινικές, τράπεζες, παιδικούς σταθμούς και μονάδα επεξεργασίας νερού. Απασχολεί περίπου 36.000 εργαζόμενους σε τρεις βασικές βάρδιες, ενώ ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν καμία σχέση με την κατασκευή αεροσκαφών, αλλά με τη λειτουργία της «μικρής πόλης» που έχει δημιουργηθεί μέσα στο κτίριο.

Οι συνεχείς επεκτάσεις, με την τελευταία να ολοκληρώνεται πρόσφατα, έχουν επιτρέψει την ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων και νέων τεχνολογιών για τη συναρμολόγηση προηγμένων αεροσκαφών, διατηρώντας τη μονάδα στην αιχμή της παγκόσμιας αεροναυπηγικής.

Από τον πόλεμο στον τουρισμό

Η ιστορία του χώρου ξεκινά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα πρώτα κτίρια χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του βομβαρδιστικού B-17 Flying Fortress. Αργότερα, η ανάγκη για τη συναρμολόγηση του θρυλικού 747 οδήγησε σε τεράστια έργα επέκτασης, με τη μετακίνηση δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων γης και την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής για τη μεταφορά υλικών.

Σήμερα, το εργοστάσιο είναι ανοιχτό και στο κοινό. Περισσότεροι από 230.000 επισκέπτες συμμετείχαν πέρυσι σε οργανωμένες ξεναγήσεις, πληρώνοντας εισιτήριο, για να δουν από κοντά ένα κτίριο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στον κόσμο.

