Συγκίνηση στον Έβρο και ευχές από την σκοπιά: Φαντάροι δηλώνουν πιστοί στο καθήκον και την Πατρίδα (vid)

Μακριά από τις οικογένειές τους, αλλά παρόντες στο καθήκον, στρατιώτες στον Έβρο έστειλαν μήνυμα ασφάλειας και υπερηφάνειας από τα σύνορα ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Ενώ για τους περισσότερους η αλλαγή του χρόνου συνοδεύεται από οικογενειακά τραπέζια και ευχές, για άλλους η ώρα περνά σιωπηλά, μέσα στη νύχτα και στο καθήκον. Στον ακριτικό Έβρο, λίγα μόλις μέτρα από τα σύνορα με την Τουρκία και την Βουλγαρία, το φυλάκιο 5 της Ορεστιάδας υποδέχθηκε το 2026 με σκοπιά.

Εκεί, ο οπλίτης θητείας από τη Λάρισα, Αλέξανδρος Καραμήτσιος, και ο Ανθυπολοχαγός Αθανάσιος Βέργος, εν ώρα υπηρεσίας, απηύθυναν πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στις οικογένειές τους αλλά και σε όλους τους Έλληνες, στέλνοντας εικόνα ψυχραιμίας, επαγγελματισμού και υψηλού ηθικού.

Μακριά από το σπίτι, κοντά στο καθήκον

Ο νεαρός οπλίτης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη στιγμή, τονίζοντας τη συναισθηματική φόρτιση της Πρωτοχρονιάς μακριά από τα αγαπημένα του πρόσωπα. «Νιώθω υπερήφανος και συγκινημένος παρόλο που είμαι μακριά από τους δικούς μου», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ανθυπολοχαγός Αθανάσιος Βέργος έστειλε μήνυμα ασφάλειας προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαρκή επιτήρηση της χώρας. «Όλοι μπορούν να γιορτάζουν με ασφάλεια καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται στα σύνορα άυπνες, με υψηλό ηθικό και απόλυτη αφοσίωση στην πατρίδα και στο καθήκον», ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ.

Στο ίδιο πνεύμα, στάθηκε και στο συμβολισμό της αλλαγής του χρόνου για όσους υπηρετούν. «Η αλλαγή του χρόνου υπενθυμίζει ότι το καθήκον δεν είναι ωράριο. Η παρουσία μας εξασφαλίζει ηρεμία στους συμπατριώτες μας», πρόσθεσε.

