Αποκρυπτογραφήθηκε ένας από τους τελευταίους Χειρόγραφους της Νεκράς Θάλασσας μετά από 70 χρόνια

Επιστήμονας κατάφερε να «σπάσει» τον κώδικα ενός από τα πιο μυστηριώδη Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, 70 χρόνια μετά την ανακάλυψή του.

Τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας αποτελούν μια συλλογή αρχαίων εβραϊκών κειμένων ηλικίας 2.000 έως 2.300 ετών, που ανακαλύφθηκαν το 1946 σε σπηλιές κοντά στη Νεκρά Θάλασσα.

Περιλαμβάνουν μερικά από τα παλαιότερα γνωστά βιβλικά κείμενα και προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τον Ιουδαϊσμό και τις απαρχές του Χριστιανισμού.

Πώς «έσπασε» ο κώδικας: Το χειρόγραφο που θεωρούνταν «αδύνατο» να διαβαστεί

Ο ερευνητής Εμανουέλ Ολιβέιρο από το Πανεπιστήμιο του Χρόνινγκεν στην Ολλανδία κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει αποσπάσματα του λεγόμενου Cryptic B, ενός αλφαβήτου που είχε προβληματίσει τους ειδικούς επί δεκαετίες.

Δύο φθαρμένα θραύσματα, γνωστά ως 4Q362 και 4Q363, θεωρούνταν πρακτικά αδύνατο να διαβαστούν, λόγω της άγνωστης γραφής τους. Ο Ολιβέιρο διαπίστωσε ότι τα μυστηριώδη σύμβολα αντιστοιχούσαν σε γράμματα της εβραϊκής γλώσσας και σχημάτιζαν γνώριμες βιβλικές φράσεις.

Στα κείμενα εντοπίστηκαν λέξεις όπως Ισραήλ, Ιούδας, Ιακώβ και Ελοχίμ, αναφορές δηλαδή στον Θεό και στον εβραϊκό λαό. Η αποκρυπτογράφηση ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις δύο μήνες.

Τι αποκάλυψαν τα νέα ευρήματα: Ένα κείμενο για λίγους «εκλεκτούς»

Ορισμένα αποσπάσματα παραπέμπουν άμεσα σε χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως το Ιερεμίας 30:18 και το Μαλαχίας 2:12, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θρησκευτική σημασία των κειμένων.

Παράλληλα, ο ερευνητής εξηγεί ότι η κωδικοποίηση δεν στόχευε στην απόκρυψη πληροφοριών με τη σύγχρονη έννοια, αλλά στο να προσδώσει κύρος και ιερότητα στο κείμενο.

Σύμφωνα με τον Ολιβέιρο, τα χειρόγραφα πιθανότατα γράφτηκαν έτσι ώστε να μπορούν να τα διαβάσουν μόνο όσοι είχαν βαθιά γνώση των ιερών γραφών και ανήκαν σε ανώτερη βαθμίδα της θρησκευτικής κοινότητας: «Αν μπορούσες να το διαβάσεις, σήμαινε ότι είχες πρόσβαση και κύρος», εξηγεί.

