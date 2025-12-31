Τρεις μαύρες τρύπες «ανάβουν» ταυτόχρονα σε σπάνια σύγκρουση τριών γαλαξιών

Το σύστημα, γνωστό ως J1218/J1219+1035, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να παρατηρηθεί σε πραγματικό χρόνο πώς οι συγκρούσεις γαλαξιών ενεργοποιούν την ανάπτυξη των μαύρων τρυπών.

Σε μια περιοχή του ουρανού περίπου 1,2 δισεκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη, αστρονόμοι εντόπισαν ένα εξαιρετικά σπάνιο κοσμικό φαινόμενο: τρεις γαλαξίες που συγχωνεύονται, με τις τρεις υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες στα κέντρα τους να «τρέφονται» ταυτόχρονα και να εκπέμπουν έντονα ραδιοκύματα.

Το σύστημα, γνωστό ως J1218/J1219+1035, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να παρατηρηθεί σε πραγματικό χρόνο πώς οι συγκρούσεις γαλαξιών ενεργοποιούν την ανάπτυξη των μαύρων τρυπών.

