Έπσταϊν: Έφερνε συνοδούς στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ - Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο υποδήλωναν ότι ο Άντριου οργάνωσε ένα ιδιωτικό δείπνο για τον Έπσταϊν και τέσσερις γυναίκες

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Επστάιν πήρε ένα νεαρό μοντέλο από την Ρουμανία σε ένα ιδιωτικό δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ. Αποκαλυπτικά email δείχνουν πώς ο πρώην πρίγκιπας φιλοξένησε τον Επστάιν και τέσσερις ακόμη γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου από το Βουκουρέστι και ενός άλλου από τη Ρωσία, στο Παλάτι ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ βρισκόταν στο Κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σε αυτά τα email που απευθύνονταν στην 20χρονη Ρουμάνα, ο Έπσταϊν την περιέγραψε ως «πολύ χαριτωμένη», ενώ ανέφερε ότι ο Άντριου την θεωρούσε «όμορφη», προσθέτοντας: «Κανένας άντρας δεν κοιτάζει τα ρούχα σου, βλέπουν μέσα από αυτά». Σε ένα άλλο email ο Έπσταϊν έγραψε στον Άντριου: «Ήταν πολύ διασκεδαστικό, (σ.σ. θα μιλήσουμε για) περισσότερα αργότερα», στο οποίο ο τότε πρίγκιπας απάντησε με ενθουσιασμό: «Ναι, παρακαλώ!»

