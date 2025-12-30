Επιστήμονας προβλέπει ότι θα βρούμε εξωγήινους μέχρι το 2075: «Ίσως είναι ανώτεροι από εμάς»

Μία από τις πιο αναγνωρισμένες επιστήμονες του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνει βέβαιη ότι μέσα στα επόμενα 50 χρόνια η ανθρωπότητα θα ανακαλύψει εξωγήινη ζωή!

Κορυφαία Βρετανίδα επιστήμονας εκτιμά ότι το 2075 θα έχουμε πραγματοποιήσει την πρώτη σαφή και θετική ανίχνευση εξωγήινης ζωής.

Η Dame Maggie Aderin-Pocock, από το Τμήμα Φυσικής και Αστρονομίας του University College London, δήλωσε στη Daily Mail ότι είναι «απόλυτα πεπεισμένη» πως δεν είμαστε μόνοι στο Σύμπαν, υπογραμμίζοντας ότι η ανακάλυψη ζωής σε άλλον πλανήτη είναι θέμα χρόνου.

«Γιατί να υπάρχει ζωή μόνο στη Γη;»

Η διακεκριμένη επιστήμονας εξηγεί ότι μόνο στο Σύμπαν υπάρχουν περίπου 200 δισεκατομμύρια γαλαξίες, ενώ μόνο στον Γαλαξία μας υπολογίζονται 300 δισεκατομμύρια άστρα, το καθένα με τα δικά του πλανητικά συστήματα.

«Αν υπάρχουν τόσα άστρα και τόσοι πλανήτες, γιατί να υπάρχει ζωή μόνο εδώ;» αναρωτιέται, τονίζοντας ότι τα δεδομένα και οι πιθανότητες δείχνουν ότι η ύπαρξη ζωής αλλού είναι σχεδόν βεβαία.

Η επιστήμονας αναφέρθηκε και σε πρόσφατες ανακαλύψεις εξωπλανητών, όπως εκείνον που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 124 ετών φωτός και παρουσιάζει μόρια στην ατμόσφαιρά του τα οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορούν να υπάρξουν μόνο παρουσία ζωής. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζει ότι παραμένει τεράστια πρόκληση να υπάρξει αδιάσειστο αποδεικτικό στοιχείο.

Η βεβαιότητα της επιστήμονα: «Θα βρούμε εξωγήινη ζωή μέσα στα επόμενα 50 χρόνια»

Η Aderin-Pocock εμφανίζεται αρκετά σίγουρη: «Αν έπρεπε να βάλω στοίχημα για το πότε θα υπάρξει θετική επιβεβαίωση εξωγήινης ζωής, θα έλεγα οπωσδήποτε μέσα στα επόμενα πενήντα χρόνια».

Η επιστήμονας ξεκαθαρίζει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πράσινα ανθρωποειδή, ούτε σκηνές τύπου E.T.. Αντίθετα, θεωρεί πιο πιθανό οι πρώτες μορφές εξωγήινης ζωής που θα εντοπίσουμε να μοιάζουν με «γκρι μάζα», ίσως πρωτόγονη βιολογικά, αλλά με πιθανότητα να εξελίσσεται και ίσως να έχει αναπτύξει τεχνολογία ανώτερη της ανθρώπινης.

Η Dame τονίζει πως αν ποτέ εντοπιστεί ζωή και έρθουν δείγματα στη Γη, θα πρέπει να παραμείνουν αυστηρά απομονωμένα: «Χτίζουμε ήδη ειδικές εγκαταστάσεις για να μπορούμε να τα μελετήσουμε με ασφάλεια. Είναι δύσκολο να μεταφέρουμε όλο τον επιστημονικό εξοπλισμό σε άλλους πλανήτες, άρα το να φέρνουμε δείγματα εδώ μάς δίνει τεράστιο πλεονέκτημα», εξηγεί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ