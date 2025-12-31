Η απόφαση-προτεραιότητα για το 2026: Η πιο υποτιμημένη συνήθεια που πρέπει να βάλεις στόχο!

Λίγες ώρες πριν μπούμε στο 2026, οι περισσότεροι ετοιμαζόμαστε ξανά για νέες αποφάσεις ζωής. Όμως, σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχει μία υγιεινή συνήθεια που αγνοούμε και πρέπει να γίνει η απόλυτη προτεραιότητα.

Βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν την έλευση του 2026 και δύσκολα κανείς συνειδητοποιεί πόσο γρήγορα πέρασαν άλλες 365 ημέρες από τις προηγούμενες πρωτοχρονιάτικες αποφάσεις μας.

Ξεκινάμε κάθε χρονιά με τις καλύτερες προθέσεις, αλλά καταλήγουμε να «σερνόμαστε» προς το τέλος της, έχοντας ξεχάσει τους περισσότερους στόχους που θέσαμε. «Το 2026 δεν θα είναι η χρονιά μου», οι χρήστες προειδοποιούν μετά από ένα… δύσκολο 2025

Πολλοί χρήστες στα social media προειδοποιούν να μην βιαστεί κανείς να πει ότι το 2026 θα είναι «η χρονιά του», καθώς το 2025 ήταν για αρκετούς… καταστροφή. Και είναι λογικό... καλύτερα συγκρατημένη αισιοδοξία.

Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι εξακολουθούμε να βάζουμε νέους στόχους:

να κόψουμε το junk food

να μειώσουμε το αλκοόλ

να αλλάξουμε δουλειά

να ταξιδέψουμε περισσότερο

να «φτιάξουμε» τη ζωή μας

Η απόφαση που πρέπει να γίνει προτεραιότητα το 2026

Ο Dr Donald Grant, γενικός ιατρός και Senior Clinical Advisor στο Independent Pharmacy, τονίζει ότι η νέα χρονιά είναι ιδανική ευκαιρία να χτίσουμε έναν πραγματικά υγιεινό τρόπο διαβίωσης, κάτι που μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής και να μειώσει σοβαρούς κινδύνους υγείας.

Και για να γίνει αυτό, υπάρχει μία συνήθεια που όλοι παραμελούμε... ο ποιοτικός ύπνος! Ατελείωτο scrolling, αργά βραδινά chats, δουλειά μέχρι αργά, οθόνες παντού…

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει πλήξει σοβαρά την υγιεινή του ύπνου.

Σύμφωνα με στοιχεία του CDC, περίπου το ένα τρίτο των ενηλίκων στις ΗΠΑ κοιμάται λιγότερο από τις συνιστώμενες επτά ώρες. Ακόμη και ο θρύλος του NBA, LeBron James, έχει δηλώσει ότι ο επαρκής ύπνος είναι θεμελιώδης για την απόδοσή του.

Πώς να βελτιώσουμε τον ύπνο μας το 2026: «Ο κακός ύπνος μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνος»

Ο Dr Grant προειδοποιεί: «Μερικές φορές ξεχνάμε πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος, αλλά η έλλειψη ξεκούρασης αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων».

Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη, αυξημένο στρες και δυσκολία συγκέντρωσης Γι' αυτό, επτά έως εννέα ώρες ύπνου κάθε βράδυ είναι απαραίτητες για καλή σωματική και ψυχική υγεία, ακόμη και για αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Για καλύτερη «υγιεινή ύπνου», ο γιατρός προτείνει ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου κάθε βράδυ, αλλά και την αποφυγή μπλε φωτός και οθονών για τουλάχιστον μία ώρα πριν τον ύπνο. Τέλος πρέπει να μειωθεί και η καφεΐνη τις βραδινές ώρες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ