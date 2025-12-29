Θα κάνουμε Πρωτοχρονιά με χιόνια στην Αττική: Η πρόβλεψη Καλλιάνου

Λευκή αλλαγή του χρόνου σε περιοχές της Αττικής βλέπουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, με τον Γιάννη Καλλιάνο να μιλά για τοπικές χιονοπτώσεις κοντά στα μεσάνυχτα.

Η πιθανότητα να αλλάξει ο χρόνος με νιφάδες χιονιού παραμένει ανοιχτή για την Αττική, σύμφωνα με τη νεότερη ανάλυση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, κάνει λόγο για πρόσκαιρες και τοπικές χιονοπτώσεις την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού.

Όπως επισημαίνει, εφόσον τα προγνωστικά δεδομένα δεν αλλάξουν, το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν ή αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου, ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις σε υψόμετρα άνω των 400 μέτρων. Η πιθανότητα αυξάνεται όσο πλησιάζουν τα μεσάνυχτα, με το ενδεχόμενο τα χιόνια να κατέβουν τοπικά ακόμη και στα 250 με 300 μέτρα, κυρίως σε περιοχές των βορείων προαστίων.

Πού μπορεί να χιονίσει στην Αττική

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ανώτερα τμήματα κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδες της Πεντέλης και της Πάρνηθας, αλλά και άλλα βόρεια και υπερβόρεια προάστια που βρίσκονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Όπως διευκρινίζει, άλλο είναι η χιονόπτωση και άλλο η χιονόστρωση, τονίζοντας ότι δεν σημαίνει πως όπου χιονίσει θα το στρώσει απαραίτητα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας της Παραμονής, οι πρώτες χιονοπτώσεις αναμένεται να εμφανιστούν από τα βορειοδυτικά του νομού, σε ημιορεινές περιοχές από τα 400 έως τα 500 μέτρα, ενώ στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα οι χιονοπτώσεις θα περιορίζονται αρχικά σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Ασθενή φαινόμενα και ρόλος των ανέμων

Ο μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει ότι τα φαινόμενα δεν θα είναι ισχυρά. Θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και κατά βάση ασθενή έως μέτρια ένταση, με σημαντικό ρόλο να παίζουν το μικροανάγλυφο, οι θερμοκρασίες και οι τοπικοί άνεμοι. Σημειώνει μάλιστα ότι οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν στην Αττική δεν ευνοούν έντονες χιονοπτώσεις, σε αντίθεση με τους βορειοανατολικούς.

Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας, κυρίως σε τμήματα της Κεντροανατολικής Εύβοιας, της Κεντρικής Στερεάς, της Βόρειας Πελοποννήσου, της Φθιώτιδας, της νότιας Βοιωτίας, καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου. Τοπικά, δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές, όπως σε Σκύρο, Λήμνο, Θάσο και Σαμοθράκη.

Ο Γιάννης Καλλιάνος υπογραμμίζει ότι η εικόνα μπορεί να τροποποιηθεί, αν τα επόμενα προγνωστικά μοντέλα δείξουν αλλαγές, καλώντας σε ψυχραιμία και σωστή ερμηνεία των δεδομένων.

