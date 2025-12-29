Αυτή είναι η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και αυτά είναι τα... διαμαντένια «δόντια καρχαρία» της

Η νέα εμφάνιση της 12χρονης North West με διαμαντένιο grill άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα όρια της έκθεσης παιδιών στη δημοσιότητα.

Η North West, κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά από μια ανάρτηση στο Instagram που δεν πέρασε απαρατήρητη. Στην τρίτη της ανάρτηση την περασμένη εβδομάδα, η 12χρονη παρουσίασε ένα νέο, εντυπωσιακό grill, κατασκευασμένο από διαμάντια και σχεδιασμένο ώστε να θυμίζει μυτερά «δόντια καρχαρία».

Το προφίλ της North στο Instagram, το οποίο σύμφωνα με τη λεζάντα διαχειρίζονται οι γονείς της, συγκεντρώνει ήδη περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια ακολούθους. Η συγκεκριμένη ανάρτηση συγκέντρωσε περίπου 1,9 εκατομμύρια likes, με τη North να ποζάρει τόσο με το κόσμημα όσο και με διαφορετικά outfits, δείχνοντας άνετη μπροστά στον φακό.

Το grill δημιουργήθηκε από τον διάσημο κοσμηματοπώλη των celebrities Johnny Dang και είναι πλήρως διακοσμημένο με διαμάντια, με κάθε «δόντι» να καταλήγει σε αιχμηρή άκρη. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για να ανάψει φωτιές στα social media.

Θαυμασμός, ανησυχία, προβληματισμός

Οι αντιδράσεις στα σχόλια ήταν έντονα διχασμένες. Από τη μία, υπήρξαν χρήστες που εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για το στυλ και την αυτοπεποίθηση της North. Από την άλλη, πολλοί εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την ηλικία της και την έκταση της δημόσιας έκθεσής της.

«Είσαι 12 χρονών, μην αφήσεις κανέναν να σου κλέψει την παιδική ηλικία σου. Έχεις όλο τον χρόνο μπροστά σου για να γίνεις ενήλικας», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε πιο αυστηρά: «Είσαι 12… μην καταστρέφεις τον εαυτό σου με όλα αυτά». Κάποιοι στάθηκαν και στους κινδύνους του διαδικτύου, σημειώνοντας ότι τα παιδιά θα έπρεπε να προστατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο από τη δημόσια έκθεση.

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στο grill. Στο παρελθόν, εικόνες της North με ψεύτικα τατουάζ είχαν επίσης προκαλέσει αντιδράσεις, ενισχύοντας τον προβληματισμό γύρω από το κατά πόσο μεγαλώνει πολύ γρήγορα υπό τα φώτα της δημοσιότητας.

Η στάση της Kim Kardashian

Η Kim Kardashian φαίνεται να μην συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες. Μέσα από τον κοινό λογαριασμό της με τη North στο TikTok, υπήρξε απάντηση σε βίντεο που σχολίαζε την κατακραυγή, το υποβάθμισε ως θέμα δευτερεύουσας σημασίας

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο podcast Call Me Daddy της Alex Cooper, η Kardashian είχε μιλήσει ανοιχτά για το στυλ της κόρης της, παραδεχόμενη ότι η ισορροπία είναι δύσκολη όταν όλα γίνονται μπροστά στα μάτια του κόσμου. Όπως είχε πει, κάποιες στιλιστικές επιλογές της North την έκαναν να συνειδητοποιήσει πόσο εύκολα ένα παιδικό πείραμα μπορεί να πάρει διαστάσεις όταν υπάρχει παγκόσμιο κοινό.

Η περίπτωση της North West ανοίγει ξανά μια μεγάλη συζήτηση. Πού τελειώνει η ελευθερία έκφρασης και πού αρχίζει η ανάγκη προστασίας ενός παιδιού, όταν αυτό μεγαλώνει στο απόλυτο φως της δημοσιότητας.

