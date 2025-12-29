Αγόρασε τροχόσπιτο του 1973 και το μετέτρεψε σε επιχείρηση των 400.000€ τον χρόνο

28χρονη από το Μέμφις αγόρασε ένα παλιό τροχόσπιτο του 1973 μόλις με 6.000 δολάρια και το μετέτρεψε σε κινητή καφετέρια που σήμερα αποφέρει περίπου 400.000 ευρώ ετήσια έσοδα.

Η Avery Amstutz, 28 ετών από το Μέμφις του Τενεσί, κατάφερε να μετατρέψει ένα παλιό τροχόσπιτο Airstream του 1973 σε μια επιχείρηση που της αποφέρει περίπου 400.000 ευρώ ετησίως. Πρόκειται για τη Byway Coffee Co., μια καφετέρια που δεν πουλά μόνο καφέ, αλλά καθημερινές εμπειρίες.

Μιλώντας στο CNBC, η Amstutz εξήγησε ότι η επιτυχία δεν βρίσκεται μόνο στο προϊόν, αλλά στην αίσθηση που προσφέρει: «Δεν είναι απλά να πιεις τον καφέ σου. Εμείς παρκάρουμε σε όλη την πόλη. Είμαστε ανοιχτά επτά μέρες την εβδομάδα. Μπορούμε να είμαστε στο πάρκο, στο σχολείο σου, στη γειτονιά σου».

Το «κλειδί» της επιτυχίας είναι το ίδιο το τροχόσπιτο, το οποίο αγόρασε μόλις με 6.000 δολάρια, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να βρίσκουν την καφετέρια οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.

Το μυστικό που εκτόξευσε την επιχείρηση

Αν μία λέξη χαρακτηρίζει την επιχείρηση, αυτή είναι η «αλλαγή». Η καφετέρια δεν αλλάζει μόνο τοποθεσία συνεχώς, αλλά και τα προϊόντα της: «Έχουμε διαφορετικές γεύσεις, έχουμε νέο μενού κάθε μήνα», αναφέρει.

Φυσικά, μια τέτοια επιχείρηση έχει διακυμάνσεις στα έσοδα, όπως κάθε καφετέρια. Σήμερα η Byway Coffee Co. έχει περιθώριο κερδοφορίας 20%-26%. Χάρη στο τροχόσπιτο, η ομάδα της Amstutz δεν πληρώνει ενοίκιο, έχει ελάχιστα έξοδα ρεύματος, ενώ τα καύσιμα κοστίζουν 15-20 δολάρια ημερησίως.

Από τα πρώτα δύσκολα βήματα… στα 50.000 δολάρια τον μήνα

Στην αρχή, τα έσοδα ήταν περιορισμένα. Η επιχείρηση κέρδιζε 11.000-18.000 δολάρια μεικτά τον μήνα, ποσό από το οποίο αφαιρούνταν καύσιμα, ρεύμα, πάγος και φυσικά ο υψηλής ποιότητας καφές, στοιχείο στο οποίο η Amstutz επιμένει για να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

Με τον χρόνο όμως, τα έσοδα εκτοξεύτηκαν και η εταιρεία έφτασε τα 30.000, 40.000 και ακόμη και 50.000 δολάρια μηνιαίως.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ