Google 2025: Οι 10 πιο δημοφιλείς αναζητήσεις των Αμερικανών

Η Google αποκάλυψε τα θέματα, τις προσωπικότητες και τις τάσεις που τράβηξαν το ενδιαφέρον των Αμερικανών το 2025, από pop culture έως πολιτικές ειδήσεις και πρόσωπα.

Η Google έδωσε την Κυριακή (28/12) στη δημοσιότητα την ετήσια ανασκόπηση «Year in Search» για το 2025, αποκαλύπτοντας τις τάσεις, τα πρόσωπα και τα θέματα που τράβηξαν περισσότερο το ενδιαφέρον των χρηστών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τα σημαντικά γεγονότα και τις τραγωδίες, μέχρι τις viral ταινίες και τα παιχνίδια, η λίστα προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα των πραγμάτων που κέντρισαν την περιέργεια των Αμερικανών φέτος.

Στην κορυφή της συνολικής λίστας βρισκόταν ο Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός ακτιβιστής, του οποίου η αναζήτηση εκτοξεύτηκε μετά τη δολοφονία του τον Σεπτέμβριο.

Ακολουθεί η δημοφιλής παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων KPop Demon Hunters, η οποία αφηγείται τις περιπέτειες μιας κορεατικής ομάδας που καταπολεμά κρυφά κακά πνεύματα. Την τρίτη θέση κατέκτησαν τα παιχνίδια Labubu, διαβόητες κούκλες συλλεκτικής φύσης, εμπνευσμένες από τη σειρά «The Monsters» και κατασκευασμένες από την κινεζική εταιρεία POP MART. Η δημοτικότητά τους έχει προκαλέσει ακόμη και θεωρίες συνωμοσίας περί «κατάρας», γεγονός που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στο κοινό.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το iPhone 17 της Apple και η αμφιλεγόμενη νομοθεσία «One Big Beautiful Bill» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ψήφιση του νόμου ως «μεγάλη νίκη για την Αμερική», παρά το γεγονός ότι το μέτρο προσθέτει περίπου 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στο εθνικό χρέος την επόμενη δεκαετία και περιορίζει ορισμένα προγράμματα υγείας και ασφάλειας τροφίμων.

Οι αναζητήσεις γύρω από θανάτους διασημοτήτων είχαν επίσης υψηλή ζήτηση, με τον Κερκ να πρωτοστατεί, ενώ ακολουθούν προσωπικότητες όπως οι Gene Hackman, Ozzy Osbourne, Anne Burrell και Val Kilmer. Στον μουσικό τομέα, η Taylor Swift και ο Bad Bunny ηγήθηκαν των αναζητήσεων, ενώ στην τηλεόραση τα The Hunting Wives και το The White Lotus κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις.

Η λίστα της Google αποτυπώνει με σαφήνεια τις προτιμήσεις των Αμερικανών χρηστών, συνδυάζοντας γεγονότα, pop culture και τεχνολογία, προσφέροντας έτσι μια ενδιαφέρουσα ματιά στις τάσεις του 2025.

