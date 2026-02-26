Σάλος σε πανεπιστήμιο: Καθηγήτρια κάνει ρατσιστικά σχόλια σε τηλεδιάσκεψη (vid)

Σάλος σε πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης όταν καθηγήτρια ακούστηκε σε τηλεδιάσκεψη να κάνει ρατσιστικά σχόλια μπροστά σε μαθητές.

Θύελλα αντιδράσεων ξέσπασε όταν καθηγήτρια πανεπιστημίου ακούστηκε να κάνει ρατσιστικά σχόλια σε διαδικτυακή συνεδρίαση. Η καθηγήτρια βιολογίας Allyson Friedman τέθηκε σε άδεια από το Hunter College, ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης, έπειτα από ρατσιστικά σχόλια που ακούστηκαν σε «ανοιχτό μικρόφωνο» κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνεδρίασης εκπαιδευτικού συμβουλίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου, όταν μια μαθήτρια γυμνασίου μιλούσε για το ενδεχόμενο να κλείσει το δημόσιο σχολείο της στο Upper West Side. Την ώρα που το παιδί εξέφραζε την αγωνία του, ακούστηκε η φωνή της καθηγήτριας να παρεμβαίνει απρόσμενα, με σχόλια που χαρακτηρίστηκαν «εξόφθαλμα ρατσιστικά» και προκάλεσαν σοκ στους συμμετέχοντες.

Η φράση που ξεχείλισε το ποτήρι

Σύμφωνα με το βίντεο της συνεδρίασης που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η Friedman ακούστηκε να λέει ότι «είναι πολύ χαζοί για να καταλάβουν ότι βρίσκονται σε κακό σχολείο», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως «αν εκπαιδεύσεις έναν μαύρο άνθρωπο αρκετά καλά, θα ξέρει να πάει μόνος του στις πίσω θέσεις του λεωφορείου». Η συνεδρίαση πάγωσε για μερικά δευτερόλεπτα, με αρκετούς παρευρισκόμενους να αντιδρούν άμεσα και άλλους να μένουν άφωνοι μπροστά σε όσα ακούγονταν.

Λίγες ημέρες αργότερα, η διοίκηση του Hunter College ανακοίνωσε ότι η καθηγήτρια τίθεται σε άδεια έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα βάσει των πολιτικών περί συμπεριφοράς και μη διάκρισης. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι πρόκειται για «αποτρόπαια σχόλια» που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες του ιδρύματος.

Η ίδια η Friedman υποστήριξε ότι τα λόγια της απομονώθηκαν εκτός πλαισίου και ότι στην πραγματικότητα εξηγούσε στο παιδί της το φαινόμενο του συστημικού ρατσισμού, χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα ρατσιστικού στερεοτύπου. Δήλωσε επίσης πως η πλήρης τοποθέτησή της δεν ακούστηκε καθαρά λόγω τεχνικού λάθους με το μικρόφωνο.

Οι αντιδράσεις, ωστόσο, ήταν άμεσες και έντονες. Αξιωματούχοι της Νέας Υόρκης μίλησαν για «εξοργιστική» συμπεριφορά, επισημαίνοντας ότι τα σχόλια ακούστηκαν την ώρα που παιδιά κατέθεταν δημόσια τις απόψεις τους, εκθέτοντάς τα σε λόγο μίσους. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιέσεις προς το πανεπιστήμιο για οριστική απομάκρυνσή της, ανάλογα με το πόρισμα της έρευνας.

Το περιστατικό έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία, καθώς η συνεδρίαση πραγματοποιούνταν μέσα στον μήνα αφιερωμένο στη Μαύρη Ιστορία και στις συζητήσεις για τις επιπτώσεις του συστημικού ρατσισμού στην εκπαίδευση. Και τελικά, ίσως αυτό να κάνει το συμβάν ακόμη πιο βαρύ: όχι μόνο όσα ειπώθηκαν, αλλά και το πότε ειπώθηκαν.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ