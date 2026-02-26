Πόλεμος, κατάσκοποι και... πίτσες: Γιατί το Ισραήλ απαγόρευσε το delivery στο Πεντάγωνο

Γιατί ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ είπε ότι μπορεί ξαφνικά ένα βράδυ να αρχίσει να παραγγέλνει πίτσες

Delivery τέλος... για τους Ισραηλινούς στρατιώτες που υπηρετούν στο αρχηγείο Kirya στο Τελ Αβίβ, μετά από ρητή οδηγία να αποφεύγονται οι παραγγελίες, που έδωσε η Πολεμική Αεροπορία της χώρας τους.

Ο λόγος; Ο φόβος ότι μια ξαφνική αύξηση στη δραστηριότητα των διανομέων προς το αρχηγείο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως έγκαιρη προειδοποίηση προς τον εχθρό για την προετοιμασία στρατιωτικών πληγμάτων.

