Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα: Τι δείχνει η πρόγνωση

Η Πάρνηθα ντύθηκε στα λευκά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σηματοδοτώντας την έλευση ενός καθαρά χειμωνιάτικου σκηνικού και στην Αττική.

Το πρώτο χιόνι έκανε την εμφάνισή του στην Πάρνηθα το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, προσφέροντας εικόνες που θύμισαν πως ο χειμώνας μπήκε για τα καλά. Η ασθενής χιονόπτωση που καταγράφηκε στα ψηλότερα σημεία του βουνού συνοδεύτηκε από χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην Αττική, το πρωινό κύλησε με τοπικές βροχές, κατά τόπους πιο έντονες στα ανατολικά και βόρεια, ενώ το θερμόμετρο έπεσε έως και τους 6 βαθμούς Κελσίου. Παρότι στο λεκανοπέδιο δεν σημειώθηκαν χιονοπτώσεις, η εικόνα στην Πάρνηθα επιβεβαίωσε ότι το ψυχρό κύμα επηρεάζει πλέον και τα ορεινά της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Forecast Weather Greece, η χιονόπτωση στην Πάρνηθα ήταν ασθενής αλλά καθαρά ορατή, προσφέροντας ένα χειμωνιάτικο τοπίο λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Για πολλούς κατοίκους της Αττικής, ήταν η πρώτη απτή εικόνα του φετινού χειμώνα.

Τι δείχνει η πρόγνωση για την Κυριακή

Η ΕΜΥ προβλέπει για την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου γενικά σχεδόν αίθριο καιρό, με λίγες τοπικές νεφώσεις στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Από το απόγευμα αναμένεται αύξηση των νεφώσεων κυρίως στο νότιο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ σε κεντρική Μακεδονία και Σποράδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χειμωνιάτικα επίπεδα, με παγετό να εμφανίζεται κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πρωτοχρονιά με κρύο και αβεβαιότητα για τα χιόνια

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι τα περισσότερα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε ένα ήπιο χειμωνιάτικο σενάριο για την Πρωτοχρονιά, χωρίς ακραία φαινόμενα. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο εκτεταμένων χιονοπτώσεων, εφόσον επιβεβαιωθούν πιο ψυχρά σενάρια τις επόμενες ημέρες.

