Ξέσπασε η Ναταλία Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»

Η Ναταλία Γερμανού ξέσπασε που σε άλλες υποθέσεις δημοσιοποιούνται τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων που εμπλέκονται σε αυτές και σε άλλες αποκρύπτονται.

Ξέσπασε η Ναταλία Γερμανού μέσα από το Καλύτερα Δε Γίνεται, εκφράζοντας την αντίρρησή της που σε υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται επώνυμα πρόσωπα, δημοσιοποιούνται τα προσωπικά στοιχεία ατόμων που προέρχονται από τον καλλιτεχνικό χώρο σε αντίθεση με άτομα που έχουν σχέση με τον πολιτικό κόσμο όπου εκεί τα στοιχεία αποκρύπτονται.

«Στα καπάκια έχουμε και την περίπτωση της Δήμητρας Ματσούκα. Η περίπτωση όλων μας -είτε είμαστε ηθοποιοί είτε τραγουδιστές, παρουσιαστές, δημοτικοί σύμβουλοι και γιοι υπουργών και πρώην υπουργοί είτε περιπτεριούρχοι- που έχουμε ένα τιμόνι στο χέρι, πρέπει να προσέχουμε 48 φορές περισσότερο από το να ήμασταν πεζοί στον δρόμο. Όλοι, ό,τι κι αν είμαστε, μπορεί να προκαλέσουμε άθελά μας ζημιά», είπε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

