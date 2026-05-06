Έζησε 1,5 χρόνο σε σκοτεινή σπηλιά: Γιατί δυσκολεύτηκε να την αποχωριστεί

Μια γυναίκα που πέρασε 500 ημέρες σε μια σκοτεινή σπηλιά αποκαλύπτει γιατί το να φύγει ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που πήρε.

Το 2023, η Beatriz Flamini από την Ισπανία κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο διάστημα που πέρασε μόνη κάτω από τη γη, καθώς έζησε 500 ημέρες μέσα σε μια σπηλιά, η οποία βρισκόταν 70 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Η Beatriz, της οποίας η ιστορία γίνεται ξανά δημοφιλής στο διαδίκτυο, ήταν 48 ετών όταν μπήκε στη σπηλιά της Γρανάδας τον Νοέμβριο του 2021. Εκεί γιόρτασε και τα 50ά γενέθλιά της, πριν βγει τελικά τον Απρίλιο του 2023.

500 μέρες χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο

Η Beatriz όλο αυτό το διάστημα που έζησε μέσα στη σπηλιά δεν είχε καμία απολύτως επαφή με τον έξω κόσμο, καθώς δεν υπήρχε σήμα κινητής τηλεφωνίας σε τέτοιο βάθος. Ωστόσο, την παρακολουθούσαν από απόσταση επιστήμονες, οι οποίοι μελετούσαν τις επιπτώσεις της απομόνωσης στο ανθρώπινο σώμα και το μυαλό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Beatriz αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις κατά τη διάρκεια που έμεινε μακριά από τον πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένης μιας «επιδημίας» από μύγες. Αλλά παραδόξως αυτό ήταν μόνο ένα από τα πιο δύσκολα σημεία.

Γιατί ενοχλήθηκε όταν άφησε την σπηλιά

Η Beatriz μίλησε επίσης, για τον «εκνευρισμό» που ένιωσε όταν έπρεπε να φύγει. Ο χρόνος πέρασε τόσο γρήγορα για εκείνη, που νόμιζε ότι είχε συμβεί κάτι. «Κοιμόμουν – ή τουλάχιστον νύσταζα – όταν κατέβηκαν να με πάρουν… Νόμιζα ότι είχε συμβεί κάτι. Είπα: “Ήδη; Αποκλείεται.” Δεν είχα τελειώσει το βιβλίο μου», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης.

Μετά από τόσο καιρό μακριά από ανθρώπους, η Beatriz δεν είχε καθόλου χρόνο να προσαρμοστεί. Στην πραγματικότητα, οδηγήθηκε σχεδόν αμέσως σε μια συνέντευξη Τύπου διάρκειας σχεδόν μίας ώρας, αφού πρώτα την εξέτασαν γρήγορα γιατροί και ψυχολόγοι, με όλους να θέλουν να μάθουν λεπτομέρειες.

Ωστόσο, δεν ήταν καθόλου αυτό που περίμενε. «Περίμενα να βγω και να κάνω ένα ντους», είπε στους δημοσιογράφους λίγα λεπτά μετά την έξοδό της από τη σπηλιά. «Δεν περίμενα να υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον».

Πώς κατάφερε να μείνει τόσο καιρό στη σπηλιά

Όσο βρισκόταν εκεί κάτω, η Beatriz παρέμεινε αφοσιωμένη στον σκοπό της, λέγοντας στην ομάδα της ότι δεν ήθελε να ακούσει καμία είδηση από τον έξω κόσμο, ακόμα κι αν αυτό περιλάμβανε τον θάνατο κάποιου συγγενή.

Όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς κατάφερε να επιβιώσει για τόσο καιρό μακριά από τον κόσμο. «Τα πήγαινα πολύ καλά με τον εαυτό μου», είπε. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που έχασε την αίσθηση του χρόνου ήδη από την 65η ημέρα.

Περνούσε τον χρόνο της γράφοντας, ζωγραφίζοντας, πλέκοντας, ενώ ανέφερε ότι διάβασε 60 βιβλία κατά τη διάρκεια της παραμονής της υπόγεια. Η Beatriz είναι αθλήτρια ακραίων σπορ και ορειβάτισσα, κάτι που σίγουρα τη βοήθησε να ολοκληρώσει την πρόκληση σχεδόν αβίαστα.

