Το ανατριχιαστικό βιβλίο του Stephen King που αποσύρθηκε από τα ράφια και δεν ξανατυπώθηκε ποτέ

Ο Stephen King, ένας από τους πιο δημοφιλείς και επιδραστικούς συγγραφείς, ένιωσε ανακούφιση όταν ένα από τα πρώιμα μυθιστορήματά του αποσύρθηκε από τα ράφια.

Ο Stephen King έχει χτίσει την καριέρα του γράφοντας πάνω από εξήντα μυθιστορήματα, εκατοντάδες διηγήματα και πολλαπλές επιτυχημένες κινηματογραφικές προσαρμογές των έργων του.

Παρόλα αυτά, ο 78χρονος συγγραφέας ήθελε ένα από τα πρώιμα έργα του να αποσυρθεί, παρόλο που είχε σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία.

Το 1977, δημοσιεύοντας υπό το ψευδώνυμο Richard Bachman, ο King κυκλοφόρησε το βιβλίο «Rage», το οποίο ακολουθεί έναν έφηβο που πηγαίνει στο σχολείο, πυροβολεί έναν από τους δασκάλους του και κρατάει συμμαθητές του ομήρους.

Οι φόβοι για το βιβλίο και το επεισόδιο

Ωστόσο, τη δεκαετία του ’80 και του ’90, οι άνθρωποι άρχισαν να φοβούνται ότι το βιβλίο γινόταν επιδραστικό, καθώς άτομα που προχώρησαν σε επεισόδια με πυροβολισμούς σε σχολεία μπορεί να το είχαν διαβάσει ή να το κατείχαν.

Μετά από έναν πυροβολισμό το 1997 στο Κεντάκι, που αφορούσε έναν μαθητή ονόματι Michael Carneal, αποκαλύφθηκε ότι είχε ένα αντίτυπο του βιβλίου στο ντουλάπι του.

Σε ένα συνέδριο το 1999 στο Βερμόντ, ο King αναφέρθηκε σε αυτό το περιστατικό και είπε: «Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ο Michael Carneal είχε διαβάσει το μυθιστόρημά μου Rage, αλλά οι ειδήσεις μετά το περιστατικό ανέφεραν ότι είχε βρεθεί ένα αντίτυπό του στο θρανίο του. Μου φαίνεται πιθανό ότι το είχε διαβάσει.

Είχε αναφερθεί τουλάχιστον σε ένα άλλο σχολικό περιστατικό πυροβολισμού… Το περιστατικό με τον Carneal ήταν αρκετό όμως για μένα. Ζήτησα από τον εκδότη μου να το αποσύρει από την κυκλοφορία. Συμφώνησαν».

Ο προβληματισμός του King

Υπάρχουν υποψίες ότι ο κύριος χαρακτήρας του μυθιστορήματος, ο οποίος συνεχίζει να διαπράττει τους πυροβολισμούς, μπορεί να έχει απήχηση σε μερικούς από τους δράστες. Ο King έχει ακόμη προβληματιστεί σχετικά με το κατά πόσο το μυθιστόρημά του επηρέασε άτομα που προχώρησαν σε φρικτά πράγματα. Έκανε μάλιστα, μια σύγκριση με τον κατά συρροή δολοφόνο Ted Bundy, ο οποίος τροφοδοτούσε τις βίαιες φαντασιώσεις του καταναλώνοντας πολύ γραφικό υλικό.

«Νομίζω ότι μπορεί να ώθησε τον Carneal ή οποιονδήποτε άλλο προβληματικό νέο να καταφύγει στο όπλο. Είναι ένα σημαντικό ερώτημα… Η απάντηση είναι ανησυχητική, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί: σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι. Πιθανότατα ναι. Δεν μπορεί κανείς να διαχωρίσει την παρουσία του βιβλίου μου στο ντουλάπι αυτού του παιδιού από ό,τι έκανε. Το γεγονός ότι τέτοιες ιστορίες θα υπάρχουν ούτως ή άλλως θέτει το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι δεν θέλω να είμαι μέρος αυτού. Όταν κατάλαβα τι έγινε, το απέσυρα και το έκανα με ανακούφιση και όχι με λύπη», τόνισε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ