Σειρήνες στην Κύπρο και ένας κόσμος όπου τίποτα δεν είναι πια αδιανόητο

Οι σειρήνες στην Κύπρο έκαναν πραγματικότητα ακόμα ένα πράγμα που έμοιαζε αδιανόητο. Ίσως μπαίνουμε στην εποχή που τίποτα δεν είναι.

Θυμάμαι που λίγα χρόνια πριν λέγαμε για τα echo-chamber, για τα προστατευμένα περιβάλλοντα που έφτιαχναν τα social media. Το point ήταν ότι οι αλγόριθμοι φρόντιζαν να δείχνουν πράγματα και ποστ από ανθρώπους που μας μοιάζουν, φτιάχνοντας μας τελικά μία πλασματική εικόνα για τον κόσμο. Σαν να νομίζεις ότι όλος ο πλανήτης είναι αυτοί που κάλεσες στα γενέθλια σου.

Πλέον οι αλγόριθμοι άλλαξαν και καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ακραία βιαιότητα που κρύβεται μέσα στην ελληνική και όχι μόνο κοινωνία. Σε σέρνουν μέσα σε βούρκους που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν.

