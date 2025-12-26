Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κλείνει τα ταχυδρομεία της μετά από 400 χρόνια

Η Δανία θα κλείσει τα δημόσια ταχυδρομεία της μετά από 400 χρόνια λειτουργίας, περνώντας στην ψηφιοποίηση και μεταφέροντας την αλληλογραφία σε ιδιωτική εταιρεία.

Η Δανία ετοιμάζεται για μια ιστορική αλλαγή: για πρώτη φορά στην Ευρώπη, η δημόσια ταχυδρομική υπηρεσία της χώρας θα σταματήσει να παραδίδει φυσική αλληλογραφία.

Η PostNord, η κρατική εταιρεία που λειτουργούσε επί περισσότερα από 400 χρόνια, θα ολοκληρώσει την παράδοση επιστολών έως το τέλος του 2025, ανοίγοντας τον δρόμο στην ψηφιοποίηση και στη διαχείριση αλληλογραφίας από ιδιωτική εταιρεία.

Η απόφαση έρχεται μετά από μια δραματική μείωση στον όγκο των επιστολών. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η εφημερίδα The Guardian, από τα περίπου 1,4 δισεκατομμύρια επιστολές το 2000, ο αριθμός έπεσε σε μόλις 110 εκατομμύρια ετησίως σήμερα - πτώση 90%. «Η διατήρηση της δημόσιας υπηρεσίας δεν είναι πλέον βιώσιμη», δηλώνει η Kim Pedersen, διευθύνουσα σύμβουλος της δανικής PostNord.

Η ψηφιακή μετάβαση

Η μεγάλη πλειοψηφία των Δανών είναι ήδη ψηφιακά ενεργή. Το 97% του πληθυσμού άνω των 15 ετών είναι εγγεγραμμένο στο MitID, την ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες τραπεζών, δημόσιων φορέων και υγείας. Μόλις το 5% των πολιτών συνεχίζει να χρησιμοποιεί την παραδοσιακή αλληλογραφία, γεγονός που καθιστά την ψηφιοποίηση σχεδόν αναπόφευκτη.

Από τον Ιανουάριο του 2026, η ιδιωτική εταιρεία Dao θα αναλάβει την παράδοση φυσικής αλληλογραφίας, με στόχο να αυξήσει τη διακίνηση από 30 σε 80 εκατομμύρια επιστολές ετησίως. Οι πολίτες θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα γράμματά τους είτε από φυσικές εγκαταστάσεις είτε με πρόσθετη χρέωση για παράδοση στο σπίτι, ενώ η διαχείριση των εξόδων θα γίνεται ψηφιακά. Η νομοθεσία διασφαλίζει ότι η υπηρεσία δεν θα εξαφανιστεί πλήρως - αν η Dao σταματήσει, το κράτος θα ορίσει νέο φορέα.

Κοινωνικές και εργασιακές συνέπειες

Η μετάβαση δεν είναι χωρίς κόστος: περίπου 1.500 εργαζόμενοι από το σύνολο των 4.600 θα χάσουν τη δουλειά τους, ενώ θα αφαιρεθούν 1.500 κόκκινα γραμματοκιβώτια σε όλη τη χώρα. Πολλά από αυτά έχουν ήδη προσελκύσει συλλέκτες και νοσταλγούς.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τον μέσο πολίτη, οι ενώσεις ηλικιωμένων προειδοποιούν για τις συνέπειες σε ευάλωτες ομάδες και αγροτικές περιοχές. «Πολλοί εξαρτώνται από τακτική παράδοση επιστολών», λέει η Marlene Rishoj Cordes της ένωσης Aeldre Sagen.

Με αυτή την κίνηση, η Δανία γίνεται πρωτοπόρος στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας το τέλος της δημόσιας αλληλογραφίας όπως τη γνωρίζαμε και την πλήρη στροφή στην ψηφιακή εποχή.

