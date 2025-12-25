Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη μετά από καταγγελία της συζύγου του

Ο καλλιτέχνης, Άρης Μουγκοπέτρος, κρατείται στο Α.Τ. Τρίπολης ύστερα από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο γνωστός καλλιτέχνης Άρης Μουγκοπέτρος, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA. Το ζευγάρι βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε διάσταση, με την κατάσταση να κλιμακώνεται τις τελευταίες μέρες.

Ο Μουγκοπέτρος είχε μεταβεί στο ΑΤ Τρίπολης με σκοπό να υποβάλει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου, ωστόσο η προηγούμενη μήνυση της συζύγου του οδήγησε στη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης, καθώς ο καλλιτέχνης παραμένει ενεργός στη δημόσια ζωή και οι λεπτομέρειες της υπόθεσης αφορούν προσωπικές και οικογενειακές διαμάχες.

Μέσω του δικηγόρου του, Δημοσθένη Πέππα, ο Μουγκοπέτρος δήλωσε στο MEGA ότι η κατάσταση επηρεάστηκε σημαντικά μετά την αναπηρία του, η οποία τον ανάγκασε να σταματήσει να εργάζεται και να δυσκολεύεται οικονομικά. «Ο μόνος μου στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγωνία του για την προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι ο μουσικός είχε τραυματιστεί σοβαρά στο παρελθόν, όταν εξερράγη στα χέρια του κροτίδα, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα, γεγονός που επηρέασε την καριέρα και τη ζωή του. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρμόδιες αρχές διερευνούν περαιτέρω την κατάσταση, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ