Υπό τους ήχους του «Break on Through» των Doors έφτασε ο μετροπόντικας στον Ευαγγελισμό (vid)

Με χειροκροτήματα και το «Break on Through» των Doors έφτασε στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζουν τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Ο μετροπόντικας «Αθηνά», ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας. Η κεφαλή αποκαλύφθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Η διάνοιξη της σήραγγας που μεταδόθηκε ζωντανά, αποτελεί σημαντικό γεγονός για την πρόοδο του έργου της Γραμμής 4 του μετρό. Ο μετροπόντικας, μήκους 100 μέτρων, αποτελεί σημείο αναφοράς για την κατασκευή της σήραγγας.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του, θα αποσυναρμολογηθεί, θα ανασυρθεί στην επιφάνεια και θα αποθηκευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να είναι έτοιμος για νέα έργα στο μέλλον.

