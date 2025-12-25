Η χώρα που διαλύθηκε Χριστούγεννα του 1991 και άφησε τον αστροναύτη της στο διάστημα

Τα Χριστούγεννα του 1991 ο Σεργκέι Κρικάλεφ βρισκόταν στον «Μιρ», παρακολουθώντας την κατάρρευση της ΕΣΣΔ 400 χλμ. πάνω από τη Γη.

Τα Χριστούγεννα του 1991 ο αστροναύτης Σεργκέι Κρικάλεφ βρισκόταν 400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, στον Διαστημικό Σταθμό «Μιρ», παρατηρώντας έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά. Την ίδια στιγμή, η Σοβιετική Ένωση κατέρρεε και ο ίδιος παρακολουθούσε την πατρίδα του να σιασπάται σε 15 ανεξάρτητα κράτη.

Ο Κρικάλεφ είχε αναχωρήσει τον Μάιο του 1991 για να πραγματοποιήσει επισκευές και αναβαθμίσεις στον Μιρ, χωρίς να γνωρίζει ότι κατά την επιστροφή του στη Γη η χώρα του δεν θα υπήρχε πια. Αντί για το αίσθημα της χαράς, η παραμονή του στο διάστημα συνδυάστηκε με αβεβαιότητα και ανησυχία για το πού θα προσγειωθεί. Το κράτος δεν είχε πόρους να στείλει αντικαταστάτη, και η παραμονή του Κρικάλεφ παρατάθηκε, τόσο για τεχνικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους.

Soviet cosmonaut Sergei Krikalev was in space when the Soviet Union fell apart in 1991. Unable to return home, he had to stay in space until further notice. The cosmonaut eventually returned back to earth after 10 months in orbit - to a very different nation. Photo by Volkov/TASS pic.twitter.com/9iMPhVt9so — Soviet Visuals (@sovietvisuals) January 14, 2022

Μετά από 5.000 τροχιές γύρω από τη Γη και 312 ημέρες στο διάστημα, επέστρεψε στις 25 Μαρτίου 1992. Όπως περιγράφει στο ντοκιμαντέρ του BBC «Ο Τελευταίος Σοβιετικός Πολίτης», η επιστροφή δεν ήταν στιγμιαία ευφορία, αλλά μια βαθιά αίσθηση ανακούφισης: «Ήταν πολύ ευχάριστο να επιστρέψω, παρά τη βαρύτητα που έπρεπε να υπομείνουμε. Απαλλαγήκαμε από ένα ψυχολογικό βάρος».

Αργότερα, ο Κρικάλεφ έγινε μέλος του πρώτου πληρώματος που ταξίδεψε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής συνεργασίας στο διάστημα. Η ιστορία του παραμένει σύμβολο της ανθρώπινης επιμονής και της ικανότητας να προσαρμοζόμαστε ακόμα και όταν ο κόσμος γύρω μας αλλάζει για πάντα.

