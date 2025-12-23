Η γυναίκα που έχει αλλεργία στον χειμώνα: Τα συμπτώματα της σπάνιας πάθησης

Γυναίκα που είναι «αλλεργική στον χειμώνα» αποκαλύπτει τα επώδυνα συμπτώματα σπάνιας πάθησης.

Μια γυναίκα από την Βρετανία που τους τελευταίους δέκα μήνες ζει με μια σπάνια δερματική πάθηση, που την καθιστά «αλλεργική στον χειμώνα», αποκάλυψε τα συμπτώματά της.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η 41χρονη Kirsten Evans ένιωσε έντονο «πόνο» αφού άφησε τα παιδιά της στο σχολείο. Λίγο αργότερα παρατήρησε ότι άρχισαν να εμφανίζονται κνίδωση (κοκκινίλες/εξανθήματα) σε όλο της το σώμα, κάτι που αρχικά απέδωσε στο άγχος και την αγωνία της επιστροφής στην εργασία μετά από εννέα μήνες άδειας μητρότητας.

Ύστερα από έξι εβδομάδες με συνεχή εξάρσεις στο πρόσωπο, τον λαιμό και την κοιλιά της και με την αίσθηση ότι «καιγόταν», η Evans απευθύνθηκε στον γιατρό της, ο οποίος την παρέπεμψε άμεσα σε αλλεργιολόγο.

Η παράξενη και σπάνια δερματική πάθηση

Σύντομα, η παράξενη αυτή δερματική εμπειρία απέκτησε όνομα: κνίδωση εκ ψύχους (cold-induced urticaria – CU). Η Cleveland Clinic περιγράφει την CU ως αλλεργική αντίδραση στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Η αντίδραση συμβαίνει όταν τα ψυχρά ερεθίσματα προκαλούν την απελευθέρωση ισταμίνης και άλλων φλεγμονωδών μεσολαβητών από τα μαστοκύτταρα του δέρματος, σύμφωνα με το Anaphylaxis UK. Μπορεί να προκληθεί από την κατανάλωση κρύων φαγητών ή ποτών, το κολύμπι σε δροσερά νερά ή ακόμη και απλώς από το περπάτημα σε εξωτερικούς χώρους.

Παρότι η δερματική αυτή διαταραχή είναι μερικές φορές κληρονομική, η CU μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, ακόμη και χωρίς οικογενειακό ιστορικό. Συχνά συνδέεται με άλλα προβλήματα υγείας, όπως καρκίνος του αίματος, σύφιλη, αυτοάνοσα νοσήματα και ιογενείς λοιμώξεις, όπως η λοιμώδης μονοπυρήνωση ή η ανεμοβλογιά.

6 στους 10.000 εμφανίζουν την πάθηση

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας (AAAAI), η CU εμφανίζεται περίπου σε έξι από κάθε 10.000 άτομα.

Όπως εξήγησε η Evans κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή This Morning του ITV, το βασικό σύμπτωμα της CU είναι το δερματικό εξάνθημα. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί ως κνίδωση και να προκαλέσει εξογκώματα και έντονη φαγούρα.

Άλλα συμπτώματα που συνοδεύουν τη διαταραχή περιλαμβάνουν κόπωση, πυρετό, πόνο στις αρθρώσεις και πονοκεφάλους. Άτομα με σοβαρή μορφή CU μπορεί να εμφανίσουν ταχυπαλμίες, δύσπνοια και λιποθυμικά επεισόδια.

Για να αντιμετωπίσει τη δερματική της πάθηση, η Evans παραδέχτηκε ότι λαμβάνει τέσσερα αντιισταμινικά δισκία την ημέρα. Ωστόσο, η μητέρα τριών παιδιών δήλωσε στους παρουσιαστές Dermot O’Leary και Olivia Attwood-Dack ότι η φαρμακευτική αγωγή απλώς κρατά τα συμπτώματα υπό έλεγχο σε κάποιο βαθμό.

«Την περασμένη εβδομάδα πήρα τα τέσσερα αντιισταμινικά μου και παρ’ όλα αυτά είχα έξαρση προς το τέλος του απογεύματος», εξομολογήθηκε. «Για μένα το πρόβλημα είναι η παρατεταμένη έκθεση. Η σύντομη έκθεση φαίνεται να ελέγχεται με τα χάπια, αλλά στη μακρά έκθεση δεν νομίζω ότι είναι πραγματικά αποτελεσματικά», πρόσθεσε.

Η Cleveland Clinic ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλες μορφές θεραπείας της CU, όπως ενέσεις επινεφρίνης, που μπορεί να επιβραδύνουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, η ένεση ομαλιζουμάμπης και τα αντιβιοτικά.

