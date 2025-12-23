Έρευνα του FBI λύνει το μυστήριο του Zodiac και αποκαλύπτει το όνομα του διαβόητου δολοφόνου

Το FBI «εξετάζει νέο ύποπτο» στην υπόθεση του Zodiac Killer και τον συνδέει με τον δολοφόνο της «Black Dahlia».

Μια αποκαλυπτική έρευνα ισχυρίζεται ότι έλυσε την υπόθεση του Zodiac Killer και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό εξέταση από το FBI. Η υπόθεση του Zodiac Killer είναι μία από τις πιο διαβόητες ανεξιχνίαστων εγκλημάτων στην ιστορία των ΗΠΑ. Οι δολοφονίες διαπράχθηκαν στην Καλιφόρνια μεταξύ 1968 και 1969 , όταν ένας σαδιστής δολοφόνος έβαζε στο στόχο του νεαρά ζευγάρια, σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής του Σαν Φρανσίσκο.

Αφού πραγματοποιούσε τις φρικτές επιθέσεις του, ο δράστης έστελνε κρυπτογραφημένα μηνύματα σε τοπικές εφημερίδες, χλευάζοντας τις αρχές για την αδυναμία τους να τον συλλάβουν. Επιβεβαιώνεται ότι επιτέθηκε σε τουλάχιστον επτά θύματα, εκ των οποίων δύο επέζησαν, ενώ ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη για ακόμη 37 δολοφονίες στην πολιτεία.

Η ταυτότητα του δράστη

Παρά τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση, η αστυνομία δεν κατάφερε ποτέ να καταλήξει σε έναν συγκεκριμένο ύποπτο, γεγονός που οδήγησε σε πολυάριθμες υποψίες και θεωρίες συνωμοσίας με την πάροδο των χρόνων. Η πιο πρόσφατη από αυτές συνδέει τον Zodiac Killer με μια ακόμη υπόθεση υψηλού προφίλ στην Καλιφόρνια: τη δολοφονία της Black Dahlia.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε από τη MailOnline, ανεξάρτητοι ερευνητές πιστεύουν ότι εντόπισαν στοιχεία που υποδηλώνουν πως ένας άνδρας με το όνομα Marvin Margolis ήταν υπεύθυνος τόσο για τη δολοφονία της Black Dahlia όσο και για τις δολοφονίες του Zodiac. Και τα στοιχεία αυτά εξετάζονται αυτή τη στιγμή από το FBI.

Ποιά είναι τα στοιχεία που συνδέουν τον Marvin Margolis με τον Zodiac Killer

Οι ισχυρισμοί προέρχονται από τον ερευνητή Alex Baber, ο οποίος παρουσίασε πληθώρα στοιχείων που –όπως πιστεύει– συνδέουν τον Margolis, γνωστό και ως Marvin Merrill, και με τις δύο υποθέσεις. Μεταξύ των στοιχείων περιλαμβάνεται ένα σπαθί που ο Margolis έφερε μαζί του από τη θητεία του στην Ιαπωνία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο ο Baber θεωρεί ότι χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία δύο θυμάτων του Zodiac.

Κάποια στοιχεία τον τοποθετούν επίσης, στη σωστή γεωγραφική περιοχή την εποχή των εγκλημάτων, καθώς και σε μία ακόμη υπόθεση που πιστεύεται ότι συνδέεται με τον δολοφόνο.

Άλλο στοιχείο που επικαλείται ο Baber είναι ένα σκίτσο του 1992 μιας γυμνής γυναίκας με το όνομα «Elizabeth», ζωγραφισμένο από τον Margolis. Υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εξομολόγηση θανάτου, ο Baber λέει ότι ο γραφικός χαρακτήρας μοιάζει με αυτόν των επιστολών που έστελνε ο Zodiac Killer.

Επισημαίνει επίσης, τα σημάδια στο στήθος της γυναίκας, τα οποία –όπως πιστεύει– μοιάζουν με τα τραύματα που είχαν προκληθεί στην Elizabeth Short. Τραύματα που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι μετά τον θάνατο του Margolis το 1994 .

Το τελευταίο στοιχείο από το σκίτσο προέκυψε έπειτα από ψηφιακή ενίσχυση της εικόνας, η οποία –σύμφωνα με τον Baber– αποκάλυψε τη λέξη «ZoDiac» κρυμμένη κάτω από το μελάνι. «Είναι αδιάσειστο. Είναι απλώς μαθηματικά αδύνατο να μην είναι αυτός», πρόσθεσε ο Baber. «Με όλες αυτές τις συνδέσεις, είτε είναι ο πιο άτυχος άνθρωπος στην ιστορία του κόσμου –πάντα στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή– είτε είναι ο δράστης».

Η σύνδεση με την δολοφονία της «Black Dahlia»

Ο Margolis πέθανε στην Καλιφόρνια το 1993 , χωρίς να του απαγγελθούν ποτέ κατηγορίες για καμία από τις δύο υποθέσεις. Η υπόθεση του Zodiac δεν είναι η μόνη για την οποία ο Baber ισχυρίζεται ότι ευθύνεται ο Margolis. Ο ερευνητής πιστεύει επίσης, ότι σκότωσε την Elizabeth Short, γνωστή μεταθανάτια ως «Black Dahlia», τον Ιανουάριο του 1947, μια υπόθεση που προηγείται των δολοφονιών του Zodiac, περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Ο Margolis φέρεται να γνώριζε την Short πριν από τον θάνατό της, με τους ερευνητές να πιστεύουν ότι οι δυο τους είχαν ξεκινήσει σχέση μετά από γνωριμία στο Σικάγο το προηγούμενο καλοκαίρι. Τον Οκτώβριο του 1946 έμεναν μαζί με φίλους σε διαμέρισμα στο Λος Άντζελες. Ωστόσο, η σχέση διαλύθηκε, με την Short να εκμυστηρεύεται –σύμφωνα με φίλους– ότι φοβόταν πως ένας ζηλιάρης πρώην σύντροφος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της.

Στις 15 Ιανουαρίου 1947 , το ακρωτηριασμένο σώμα της ανακαλύφθηκε σε πάρκο του Λος Άντζελες.

Τι έχει πει η οικογένεια του Marvin Margolis για τους ισχυρισμούς

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Baber, ο γιος του Margolis αρνήθηκε ότι ο πατέρας του ήταν υπεύθυνος για οποιαδήποτε από τις δύο υποθέσεις. Χαρακτηρίζοντας τη θεωρία «βούρκο εικασιών», δήλωσε στο μέσο: «Δεν πιστεύω ότι ο πατέρας μου το έκανε. Η δολοφονία της Black Dahlia συνέβη 20 χρόνια πριν γεννηθώ. Θα ήθελα οι οικογένειες να βρουν γαλήνη στην υπόθεση του Zodiac. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να ήταν ο πατέρας μου».

Ποιοί είναι οι άλλοι ύποπτοι για τον Zodiac Killer

Ο Margolis δεν είναι το μόνο όνομα που έχει προταθεί. Ο βετεράνος του Ναυτικού Arthur Leigh Allen θεωρείται εδώ και χρόνια ο βασικός ύποπτος. Ένα ακόμη όνομα είναι ο Gary Francis Poste, που προτάθηκε το 2021 από μια ομάδα ερευνητών γνωστή ως Case Breakers.

Παρά τα στοιχεία και τους πολυάριθμους υπόπτους, κανένας από τους παραπάνω άνδρες δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τις δολοφονίες και η υπόθεση του Zodiac Killer παραμένει ανεξιχνίαστη..

