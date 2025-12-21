Σεισμός πριν λίγο αισθητός στην Αθήνα
Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025 ανοιχτά της Ραφήνας.
Διπλή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στις 19:50 και στις 19:57 αντίστοιχα, 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Ραφήνας.
Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε πολλές περιοχές της Αττικής.
Το εστιακό βάθος ήταν 5 χλμ και 6 χλμ αντίστοιχα.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτου Αθηνών, στις 19.50 καταγράφηκε σεισμός 2,7 Ρίχτερ, 6 χλμ βορειοανατολικά της Ραφήνας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 8,4 χλμ.
Επτά λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στις 19.57, σημειώθηκε δεύτερος σεισμός 2,9 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χλμ. ανατολικά βορειοανατολικά της Ραφήνας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χλμ.