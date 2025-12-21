Σεισμός πριν λίγο αισθητός στην Αθήνα

Επιμέλεια: Newsroom
Σεισμός πριν λίγο αισθητός στην Αθήνα

bet365

Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025 ανοιχτά της Ραφήνας.

Διπλή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στις 19:50 και στις 19:57 αντίστοιχα, 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Ραφήνας.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Το εστιακό βάθος ήταν 5 χλμ και 6 χλμ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτου Αθηνών, στις 19.50 καταγράφηκε σεισμός 2,7 Ρίχτερ, 6 χλμ βορειοανατολικά της Ραφήνας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 8,4 χλμ.

 

σεισμός Ραφήνα

Επτά λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στις 19.57, σημειώθηκε δεύτερος σεισμός 2,9 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χλμ. ανατολικά βορειοανατολικά της Ραφήνας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χλμ.

σεισμος 2

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ

Φόρτωση BOLM...
 